Fieragricola, Prandini: Pac, sviluppare settore agricolo per raggiungere autosufficienza. Reciprocità e innovazione siano al centro. VIDEOINTERVISTA

“La Pac è stata un momento importante, addirittura fondatore della comunità economica europea soprattutto da un punto di vista politico oltre che economico. Non è assolutamente scontato come sosteneva qualche burocrate che la Pac terminerà con la prossima programmazione e proprio ciò che sta accadendo nelle ultime ore ci fa riflettere sul fatto di essere sempre più indipendenti dalle importazioni. Dobbiamo tornare a sviluppare un settore che sia in grado non solo di competere ma di creare valore economico per chi produce cibo, guardando sempre più all’autosufficienza e dunque agli investimenti che ci dovranno caratterizzare nel prossimo futuro.”

Così Ettore Prandini, Presidente Coldiretti a margine del summit internazionale organizzato da Fieragricola sulle sfide della Pac e il futuro del settore primario.

“Fondamentale è poi valorizzare il principio della reciprocità. Le regole che vengono imposte all’interno dell’Ue e dell’Italia devono valere allo stesso modo per quei paesi da cui noi importiamo, se non lo faremo saremo penalizzati sotto il profilo competitivo. È paradossale che importiamo prodotti trattati con principi fitosanitari che da noi sono vietati da più di trent’anni. Tutto questo è inaccettabile e l’Europa deve entrare nel merito degli accordi internazionali. Il nostro sogno è ridurre sempre più l’Italian sounding e portare i veri prodotti Made in Italy sugli scaffali della grande distribuzione di tutto il mondo.

Dobbiamo valorizzare il tema della ricerca, quindi Nbt, cisgenetica, Tea ed essere consapevoli che il tema dell’acqua è oggi una delle risorse più importanti. Le risorse del recovery valorizzano poco le installazioni di nuovi bacini di accumulo, grave se pensiamo che in Italia tratteniamo solo il 10% dell’acqua piovana.”