Fieragricola, Verrascina (Copagri): burocrazia colpirà doppiamente gli agricoltori, ora programmazione efficace PSN con associazioni

"Con la nuova Pac vengono chiesti ulteriori impegni agli agricoltori con risorse inferiori rispetto all’attuale programmazione. Ovvio che gli aspetti burocratici non potranno che aumentare. La nostra preoccupazione è quella di una burocrazia colpirà doppiamente i nostri agricoltori. Perché oltre ai già pesanti controlli in tema di condizionalità che non potranno che acuirsi, saremo anche chiamati a misurare il raggiungimento degli obiettivi Ue che verranno inseriti all’interno del PSN. Auspicavamo una semplificazione burocratica a livello europeo. Purtroppo, sembra che le nuove proposte vadano in senso inverso. L’unica possibilità sembra quella di agire a livello nazionale, con una programmazione efficace e condivisa del PSN che coinvolga le associazioni e scelga con chiarezza i suoi obiettivi, e in secondo luogo auspicando la messa la messa a disposizione di database automatizzati e condivisi tra le amministrazioni in modo di non dover duplicare i già stringenti controlli”. Così il presidente di Copagri, Franco Verrascina, intervenuto oggi nel webinar organizzato da Fieragricola, in collaborazione con Food Trend Foundation, sulla Pac 2023-2027.

"La riforma della Pac - ha continuato Verrascina - potrà portare risultati tangibili solo se si terrà nel debito conto l’impatto delle misure previste rispetto alle azioni previste dalla From Farm to Fork e della biodiversità. Un’eventuale proposta di allineare la Pac con il Green Deal dovrà evitare di rendere i prossimi anni incerti sul piano normativo e valore giuridico ad obiettivi che ad oggi non sono cogenti. In questo senso come Copagri continuiamo a sostenere l’assoluta necessità che la Commissione fornisca uno studio d’impatto cumulativo prima di avanzare proposte legislative ulteriori e che si compiano scelte coraggiose in termini di trasparenza al consumatore estendendo a tutti i prodotti l’obbligo dell’indicazione di origine respingendo sistemi di etichettatura nutrizionali forvianti come il Nutriscore”.

Secondo Verrascina, la semplificazione deve passare un “massiccio ripensamento delle attuali richieste amministrative” e “protocolli di durata più lunga e di più facile applicazione”. Per il presidente di Copagri è essenziale inoltre riconoscere il ruolo chiave degli agricoltori “primi custodi del territorio e della biodiversità” e il loro contributo alla tutela dell’ecosistema e “i progressi conseguiti in termini di compliance ambientale anche grazie anche alle misure della Pac”.

Essenziale quindi un approccio bilanciato che commisuri gli aspetti economici e ambientali. L’adozione di modelli di produzione sostenibili per Verrascina è auspicabile “ma occorre farlo con la necessaria gradualità per non rischiare che le azioni dei produttori Ue siano inefficaci rispetto agli obiettivi globali e mettano fuori mercato le nostre produzioni”.

"Questa è una Pac che demanda la grande maggioranza delle sue azioni a livello nazionale - ha concluso il presidente di Copagri -. Come tale, la sua promozione o meno potrà essere giustificata o giudicata solamente una volta che le azioni siano state stabilite messe in campo. E’ fondamentale accelerare l’interlocuzione sul PSN che senza un’adeguata riflessione e interlocuzione delle parti rischia di far fallire non solo una delle politiche comunitarie di maggior rilevanza ma il made in Italy nel suo insieme”.