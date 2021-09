FierAvicola, Amadori: filiera e innovazione per il futuro del settore

Rispetto al mercato nazionale , gli asset valoriali del Gruppo hanno portato a risultati positivi su tutta la marca confezionata , con una performance in fatturato del +3% in totale e del +5% nel canale moderno, rispetto all’esercizio precedente, con un aumento delle vendite in baseline e minore incidenza promozionale. In questo contesto, la crescente attenzione del consumatore ai temi della salubrità , del benessere animale e della sostenibilità ha fatto registrare un andamento più che positivo delle linee premium a marchio Amadori, come Il Campese , Qualità 10+ e BIO . Una conferma della corretta strategia di lungo periodo adottata dal Gruppo, basata sullo sviluppo di filiere di eccellenza, 100% italiane e certificate. Positivo anche il mercato delle uova , con una domanda in crescita per le uova da allevamenti a terra, biologiche e da allevamenti all’aperto, che per Amadori rappresentano complessivamente quasi il 60% della produzione di filiera.

