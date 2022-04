FierAvicola Poultry Forum, Battistoni: Settore importante e da non trascurare, bene l’export. VIDEOINTERVISTA

“Il settore avicolo, così come altri settori del nostro sistema agroalimentare, è molto importante e non ci possiamo permettere di trascurarlo. È uno di quei settori in cui c’è lavoro a sufficienza e in un momento in cui si parla molto di autosufficienza alimentare diventa importante sostenere chi già lo è. Si tratta di un settore in forte evoluzione e che ci sta dando molte soddisfazioni, anche per quanto riguardo l’export. FierAvicola Poultry Forum sarà dunque l’occasione per affrontare tutti questi temi e per fare il punto della situazione sulle difficoltà che si stanno vivendo a causa dei rincari delle materie prime.”

Così il Sottosegretario Francesco Battistoni a margine della conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Fieravicola Poultry Forum.