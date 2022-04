Fieravicola Poultry Forum: Presentata a Roma al Mipaaf la prima edizione in programma dal 4 al 6 maggio 2022 al Rimini Expo Center

Tre giornate di incontrie approfondimenti su tematiche strategiche per la filiera avicola: produzione e consumi, mercati internazionali oggi di fronte alla crisi bellica, ricerca e innovazione, strategie future, sostenibilità economica e ambientale. Fieravicola Poultry Forum&B2B, in programma al Rimini

Expo Center dal 4 al 6 maggio, sarà l'occasione di incontro per i protagonisti della filiera avicola italianae internazionale, partendo dai contenuti e con l'obiettivo di individuare strategie condivise.

La filiera, produttori, aziende di tecnologia innovativa e associazioni di rappresentanza e scientifiche, ha risposto compatta allappuntamento e sarà protagonista alla prima edizione con tutti i top player della produzione - Gruppo Veronesi-Aia, Gruppo Amadori, Fileni, Martini, Guidi, Eurovo - presenti.

Per la filiera l'evento sarà inoltre l'occasione per non disperdere relazioni avviate e aggiornare un sistema di networking fondamentale per individuare strategie vincenti, proprio partendo dalle esigenze del settore. Intenso il programma predisposto nei tre giorni.

Mercoledi 4 maggio si parlerà di consumi e trend nel mercato italiano per carni avicole e uova con la presentazione di uno studio lsmea e una tavola rotonda tra i principali produttorie rappresentanti della Gdo.

La seconda giornata (5 maggio) avrà un taglio più internazionale, con relatori esteri e 3 slot convegnistici che proporranno rispettivamente una tavola rotonda sulle dinamiche internazionali delle materie prime agricole, un focus sul percorso dell'avicoltura italiana e europea verso la sostenibilità e un convegno dedicato al confronto tra esperienze e modelli nell'avicoltura mondiale.

Per la parte dedicata all'approfondimento scientifico prevista il 6 maggio, terzo giorno del Poultry Forum e curata in collaborazione con WPSA (World's Poultry Science Association), SIPA (Società italiana di Patologia Aviaria) e ASG (Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura), sono in programma focus sulle nuove prospettive per il sessaggio in ovo, le strategie di prevenzione delle zoonosi e la gestione efficace dei virus influenzali oltre alla cura del benessere animale, al centro dei tavoli scientifici con interventi di ricercatori e studiosi internazionali.

L'evento dal taglio specificatamente professionale è previsto negli anni pari in alternanza con Fieravicola che si svolgerà in quelli dispari, in programma in contemporanea a Macfrut, fiera internazionale dell'ortofrutta. Poultry Forum&B2 B è promosso da Fieravicola in collaborazione con Assoavi, Unaitalia e le associazioni scientifiche di settore che animeranno l'approfondimento scientifico: WPSA (World's Poultry Science Association), SIPA (Società italiana di Patologia Aviaria) e ASIC (Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura).

"Abbiamo pensato a un taglio molto professionale e innovativo per questo appuntamento, partendo dalle esigenze del settore dichiara il presidente di Fieravicola Renzo Piraccini. Oggi possiamo dire che il Poultry Forum compatta l'intera filiera ed è un risultato che accogliamo con grande soddisfazione perché siamo convinti che solo insieme si possano vincere le sfide che questo settore in grande evoluzione ha davanti".

"L'iniziativa del Poultry Forum è nata per dare continuità al lavoro avviato lo scorso anno in occasione della prima manifestazione di Fieravicola a Rimini - dichiara Stefano Gagliardi direttore Assoavi - La manifestazione sarà un'occasione di confronto sui temi di maggior interesse, in un momento cosi delicato quale quello attuale, partendo dall'esame dell'andamento dei consumi, dalla remunerazione dei prodotti e dal rapporto con la GDO".

"Il Forum sarà occasione per gli operatori del settore di tornare a confrontarsi faccia a faccia con istituzioni, player internazionali ed esperti su temi cruciali non solo per il mondo avicolo ma per tutto l'agroalimentare - sottolinea Lara Sanfrancesco, Direttore di Unaitalia - La ricerca di un punto di equilibrio tra produzione e sostenibilità e il ruolo giocato delle materie prime agricole per le filiere hanno assunto, dopo la pandemia e la crisi ucraina, una rilevanza tali da richiedere particolare attenzione a ciò che accade in Europa e nel resto del mondo, per trovare soluzioni condivise".

"La filiera avicola rappresenta una delle eccellenze più strategiche del made in Italy agroalimentare e per questo il Poultry Forum rappresenta un'occasione importante per mettere in luce la nostra forza - dichiara il presidente Coldiretti Ettore Prandini - Senza dimenticare che è uno dei settori che sta soffrendo di più per i rincari dei costi di produzione. Coldiretti è impegnata nella promozione e nella valorizzazione del nostro modello di allevamento che è più sostenibile, rispetto alla media europea, e che garantisce carni di qualità a un prezzo accessibile per i consumatori italiani e internazionali. E questo uno dei pochi settori in cui siamo autosufficienti e ancora più da difendere proprio per la sua capacità di offrire anche tanti posti di lavoro"