Fiere: Fiorini (Lega), grande soddisfazione per contributi a settore

Grande soddisfazione per l'arrivo dei contributi a favore del sistema fieristico e congressuale. Il Ministro del Turismo ha firmato il decreto contente condizioni e requisiti necessari per richiedere le risorse, che verranno assegnate attraverso una procedura unica: 350 milioni, stanziati nel 2020, e nuovi 100 milioni per il 2021. Dalle parole ai fatti. Ancora una volta la Lega al Governo dimostra di essere concretamente al fianco di questo settore fondamentale per l’intero Paese, battendosi per il rilancio del nostro export e del Made in Italy nel mondo. Oltre il 50% dell’export italiano, delle imprese e di quasi tutte le filiere è generato dalla partecipazione agli eventi fieristici. Grazie alla grande determinazione del Ministro Garavaglia, finalmente stiamo risollevando un intero comparto messo in ginocchio dalla pandemia e dalla gestione disastrosa dell'esecutivo precedente".

