Fiere, Fiorini (Lega): mentre Italia umilia settore in Germania aiuti al 100%

"Indennizzare al 100% il settore fiere, congressi ed eventi. Mentre in Germania hanno già fatto così, in Italia chi ci governa pensa alle poltrone e finora sono arrivate solo le briciole. Secondo gli ultimi dati Aefi, dei 408 milioni di euro a fondo perduto previsti dal governo Conte nel 2020 è stato erogato solo l’1,8% del totale, dimostrando così ancora una volta totale incapacità, mancanza di visione e gravissima superficialità. Purtroppo, a pagare saranno migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori. Questa filiera genera un giro d’affari di oltre 65 miliardi dando lavoro a 570mila addetti di diversi settori: agenzie di servizi, allestitori, catering, sedi congressuali, service audio, video e luci, interpreti, artisti e tutte le maestranze connesse. Se si aggiungono il mondo alberghiero, della ristorazione, dell’accoglienza arriviamo a 1,8 milioni di lavoratori. Vergognoso mortificare un settore che produce oltre il 50% dell’export per milioni di piccole e medie imprese contribuendo in maniera determinante alla diffusione del Made in Italy nel mondo. Sul tema, peraltro, è intervenuta la Commissione Europea che ha deciso di modificare il Quadro temporaneo (Temporary framework) confermando il prolungamento al 31 dicembre 2021 del periodo di erogazione degli aiuti per gli Stati membri e l’aumento del tetto per i sussidi da 800.000 a 1.800.000 euro (inclusi i 200.000 del de minimis)”.

