Fiere: Fiorini (Lega), oggi settore riparte

Oggi, 15 giugno, il settore delle fiere torna finalmente a ripartire. Una vittoria della Lega, che ha sempre fortemente spinto dall'interno del governo per una programmazione e riapertura in sicurezza. Continuiamo a batterci per salvaguardare questo settore, che rappresenta la grande vetrina del Made in Italy nel mondo, un volano per tutta la nostra economia e per l'export. Quello di oggi è davvero un messaggio di fiducia per il Paese, per chi ci guarda all’estero, per i buyer e anche per la reputation dell’Italia nel mondo. Siamo entrati in questo governo per mettere in sicurezza l’Italia, per affrontare, individuando soluzioni concrete, i problemi del Paese e garantire una ripresa solida e duratura".

