Fiere: Lega, risorse ingenti per rilancio comparto, grazie Garavaglia

“Lo stanziamento di 63 milioni di aiuti al settore fieristico autorizzati dalla Commissione europea è sicuramente una buona notizia. Si tratta di una filiera in grandissima difficoltà nella quale è importante investire non solo per preservare decine di migliaia di posti di lavoro ma anche perché è un comparto strategico per il nostro Paese, in chiave di export e vetrina del Made in Italy nel mondo. Per far sì che appuntamenti importanti per le eccellenze italiane nel mondo come il VinItaly vengano preservati è necessario garantire supporto economico concreto e rapido a tutela di un settore da mesi in grande difficoltà. In questo senso merita un ringraziamento il Ministro Garavaglia che con il suo lavoro ha trovato risorse ingenti da dedicare alla ripartenza dell’Italia, guardando al sostegno economico del comparto fieristico e alla programmazione in vista del futuro”. Lo dichiarano in una nota i senatori veneti della Lega Massimo Candura, Sonia Fregolent, Andrea Ostellari, Nadia Pizzol, Paolo Saviane, Elena Testor, Paolo Tosato, Gianpaolo Vallardi e Cristiano Zuliani.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK