Filiera agricola, Rolfi (Lombardia): grande battaglia contro il cibo sintetico, rischio impatto devastante sulla regione. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo lavorato insieme agli agricoltori per incentivare la produttività, gli investimenti sull'innovazione per la sostenibilità delle produzioni, sul ricambio generazionale, grazie ad uno programmazione con uno stanziamento per 1500 nuove aziende di giovani. Un lavoro sinergico e adesso lo sforzo sarà anche verso la grande battaglia del cibo sintetico, che rischia di avere un impatto devastante sulla nostra regione, profondamente zootecnica e agricola".

Così ad AGRICOLAE Fabio Rolfo,, assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, in occasione dell'evento "In campo con gli agricoltori lombardi" organizzato a Treviglio Fiera dal Dipartimento Agricoltura della Lega Lombarda.

"Tra i 13 punti abbiamo il tema dell'acqua, dove serve una politica di maggiore sforzo verso gli invasi e verso una formazione "irrigua", così che si conosca meglio come gestirla in un mondo cambiato e come sfruttare le acque reflue. Poi il tema della filiera del bosco-legno, fondamentale per dare più reddito alle zone montane e che mette al centro la salvaguardia del territorio e infine con l'innovazione genetica, per essere i primi a sperimentare sul campo", conclude Rolfi