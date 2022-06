Filiera Avicola, Piccinini: utilizzo terreni a riposo va esteso almeno a 3 anni – VIDEOINTERVISTA

"Il 60% del costo della produzione del pollo deriva dal mangime e visti gli aumenti che ci sono stati, che superano il 40% nell'ultimo anno, stiamo subendo un pressione molto forte. Fino ad ora il settore ha interiorizzato questa impennata, non ha voluto scaricarla sul consumatore, ma questo ovviamente non è sostenibile sul lungo periodo. Per quanto riguarda i magimi ci sono iniziative che si possono mettere in campo, come l'aumento delle superfici coltivate in Europa, utilizzando i terreni che erano stati messi a riposo, anche se noi pensiamo che sia necessario un intervento di lungo periodo. Personalmente ritengo che lo sblocco della durata di un anno non porterà alcun risultato, perché nel mondo agricolo ci sono dei tempi tra semine e raccolte che non rendono sufficiente questo periodo. Questa scelta potrebbe avere un senso se prorogata almeno a tre anni e magari fino a cinque, fino alla fine dell'attuale programmazione. Ancora di più nel caso in cui fosse necessario portare gli aumenti di queste superfici coltivabili con altre strutture di tipo logistico e di trasformazione, in caso contrario rischiamo di avere prodotti base ma senza poterli lavorare. È poi impertante che il governo italiano, attraverso le capacità diplomatiche che storicamente mette in campo, ci aiuti a trovare delle soluzioni diverse per i fertilizzanti, individuando nuove strade per l'importazione rispetto a quelle che vengono da Russia e Ucraina".

Così Carlo Piccinini, presidente di ConfCooperative Fedagripesca, in occasione dell'assemblea Unaitalia svoltasi a Roma.