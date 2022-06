Filiera avicola, Unaitalia. Prandini: il paese deve ripensare strategia in tema di stoccaggi, logistica e efficientamento – VIDEOINTERVISTA

"Le criticità derivano sicuramente da quello che è lo scontro bellico, dal quotidiano che ci troviamo a dover attraversare, in termini anche di possibile prospettiva, anche per le difficoltà che ci sono state all'interno della filiera per sviluppare le opportunità. Il tema dello stoccaggio dei cereali è fondamentale anche per quanto riguarda il paese Italia, basti pensare che la Cina oggi possiede il 65% dei cereali disponibili a livello mondiale, nonostante abbia un fabbisogno in termini di consumo e di filiera agroalimentare interna del 25%. Questo ci deve far riflettere coda dovremmo nel nostro paese in termini di stoccaggi, logistica di efficientamento di tutta la filiera e il settore agricolo ne può essere un esempio. Dobbiamo dialogare con le istituzioni perché, anche dove ci siano emergenze come l'influenza aviaria, si diano certezze di intervento alle imprese senza che vi sia un danno all'interno di tutta la filiera che poi avrebbe una ricaduta su tutti i cittadini".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'assemblea Unaitalia svoltasi a Roma