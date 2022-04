Filiera carne, scenari e prospettive. Valerii (Censis): dai consumatori si alla sostenibilità ambientale, ma mantenere intatto il benessere

"I dati ci dicono che la carne é parte integrante della dieta per il 96% degli italiani, anche nel segmento più giovane della popolazione, dove in particolare c’é la frequenza più alta di consumo. La scelta é consapevole, con l’82,5% degli italiani ritiene la carne parte di una dieta equilibrata. Tuttavia il 59% degli italiani conosce come sia diminuito il quantitativo di grasso nel corso degli anni. Allo stesso tempo tra gli intervistati non c’è disponibilità al consumo di surrogati, che siano sintetici o provenienti da insetti”.

Così Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, in occasione della presentazione del rapporto CENSIS Scenari e prospettive della filiera carne.

“Diventa fondamentale la corretta informazione per i consumatori: il 94% ritiene importante conoscere l’origine della carne e come l’animale è stato trattato, mentre il 93% vuole leggere sull’etichetta se la carne è allevata tradizionalmente o creata in laboratorio- continua Valerii -. C’è poi l’approccio alle fake news: serve trasparenza e tracciabilità, anche se il 65% non si fa condizionare dalle notizie stravaganti, mentre il 61% non ritiene che smettere di consumare carne salvi l’ambiente. Serve quindi una corretta informazione, un tema che ci proietta verso la sostenibilità alimentare. L’86% vorrebbe vietare l’ingresso nel paese di alimenti che non rispettino i nostri standard di sicurezza alimentare”.

“C’è poi la sostenibilità ambientale, su cui prevale quella sociale ed economica, almeno per il 67% degli intervistati. Il 78% teme infatti di perdere potere di acquisto. C’è poi il concetto del benessere delle persone: attenzione al cambiamento climatico, ma salvaguardando le esigenze dei cittadini. Dunque dobbiamo prestare attenzione alla crescita del consumo interno, le esportazioni sono importanti, ma la parte prevalente é dentro il paese”, chiude il direttore generale.