Zootecnia, filiera europea lancia videoappello a istituzioni Ue con i 9 paradossi del Farm to Fork. VIDEO

Presentato oggi in diretta dal Brussels Press Club “I 9 paradossi del Farm to Fork”, l’appello della filiera zootecnica europea per partecipare attivamente alla sfida della sostenibilità del Farm to Fork. Nato da un’iniziativa di Carni Sostenibili - l’organizzazione italiana che riunisce le associazioni che rappresentano i produttori di carni e salumi – e European Livestock Voice – l’organizzazione che riunisce gli organismi europei della filiera zootecnica – il video è stato lanciato contemporaneamente in 7 Paesi europei: Belgio, Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Polonia. Un messaggio internazionale e pubblico destinato ai membri delle istituzioni dell’Ue che proprio in questi mesi stanno lavorando alla definizione del nuovo piano programmatico che orienterà le politiche agroalimentari dell’Unione per i prossimi decenni. Il video-appello evidenzia come, nonostante le buone intenzioni, la strategia Farm to Fork non considera la situazione attuale e le sfide del settore zootecnico, che chiede di essere attivamente coinvolto nel grande processo di transizione green in corso.

Ambiente, salute e economia. Ecco i passaggi fondamentali raccolti nel video-appello e da cui ripartire per ripensare il ruolo della zootecnia all’interno del sistema europeo: valore della carne come alimento per lo sviluppo dell’essere umano; uso del suolo costante per le attività di allevamento negli ultimi 60 anni a fronte di un incremento della popolazione europea di 125 milioni di individui; primato di sostenibilità della filiera zootecnica Europea, che con il 7,2% di emissioni di gas a effetto serra, già oggi impatta per la metà rispetto alla media mondiale (14,5%); salvaguardia del territorio, per evitare dissesti idrogeologici e perdita di biodiversità. E ancora: la necessità di tutelare il settore per non essere nelle condizioni di dover importare da paesi extra europei, con evidenti contraccolpi all’economia e all’ambiente, considerando anche l’interconnessione della zootecnia con numerose filiere strategiche, alimentari e non (carne, latte, uova, pelletteria, cosmesi, biomedicale, fertilizzanti naturali, petfood, biogas e biocarburanti); garanzia sul benessere animale la cui normativa è tra le più all’avanguardia e complete al mondo; stretta relazione fra l’allevamento di bestiame e minor uso dei fertilizzanti chimici; salvaguardia dei posti di lavoro: ogni allevamento garantisce 7 posti di lavoro; la carne e i salumi come patrimonio gastronomico e culturale; sicurezza e disponibilità alimentare per la popolazione mondiale in continua crescita, che aumenterà di 2 miliardi nei prossimi 30 anni. Nel 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane e solo una piccola percentuale del rimanente 30% si occuperà della produzione del cibo necessario per sfamare chi vive in città. È facile, quindi, intuire i rischi a cui andrebbe incontro l’Europa se calassero le rese dell’attività zootecnica e di quella agricola ad essa collegata.

“Oggi il 40% dell’intero comparto agroalimentare europeo è composto dal settore dell’allevamento che vale circa 170 miliardi di euro e impiega direttamente più di 4 milioni di persone. Partendo da questo presupposto la strategia Farm to Fork, parte del Green Deal europeo, può essere l’occasione per valorizzare i risultati raggiunti dal sistema agricolo e zootecnico europeo: la sfida è nella ricerca, nell’innovazione, nella tecnologia, per garantire una produzione sufficiente a rispondere alla crescente domanda mondiale di cibo impiegando meno risorse”. Dice il Professor Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili intervenuto questa mattina alla presentazione alla stampa internazionale. “Oggi chi lavora nella filiera della zootecnia ha il dovere di aiutare i decisori a non sprecare la grande occasione di orientare il sistema agroalimentare nei prossimi 10 anni”.

“L’allevamento di animali è stato - ed è ancora - accusato di molti mali, ma è giusto sottolineare le numerose misure già in essere e i progressi sostanziali compiuti da tutti nel nostro settore. E si tratta di lavori in corso. I video che lanciamo oggi riflettono la realtà della zootecnia e mirano a sfatare alcuni luoghi comuni, molti dei quali purtroppo esistevano già prima della pianificazione della strategia Farm to Fork. È fondamentale far sentire la nostra voce, perché vogliamo essere parte dell'attuale processo che determinerà il futuro, e perché desideriamo renderci disponibili a condividere le nostre conoscenze ed esperienze con i responsabili politici, durante le discussioni in corso su F2F”, afferma Birthe Steenberg,Segretario generale dell'AVEC (Associazione Europea Carni Avicole), parlando a nome di European Livestock Voice.

European Livestock Voice (www.meatthefacts.eu) è un gruppo multi-stakeholder di partner dell'UE che condividono l’obiettivo di sviluppare un dibattito equilibrato intorno a un settore che gioca un ruolo essenziale nella tutela del prezioso patrimonio e futuro dell'Europa. Le associazioni rappresentano settori che vanno dal benessere animale ai mangimi, dagli allevatori agli agricoltori; insieme per informare il pubblico sul valore sociale delle produzioni animali e sul loro contributo alle sfide globali, offrendo un'altra prospettiva nei dibattiti in corso.

Carni Sostenibili (www.carnisostenibili.it/en/) è un'associazione italiana senza scopo di lucro che rappresenta tutte le filiere della lavorazione e trasformazione delle carni (bovine, suine e avicole), con l’obiettivo di promuovere la produzione sostenibile e il consumo consapevole di carni e salumi. Fondata nel 2012 l'associazione ha realizzato una piattaforma di comunicazione digitale, supportata dalla pubblicazione di studi e ricerche, per promuovere una corretta informazione scientifica e la sua diffusione, in merito alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'intera filiera della carne.

Il Green Deal europeo illustra le modalità per rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 definendo una nuova strategia di crescita sostenibile e inclusiva per stimolare l'economia, migliorare la salute e la qualità della vita delle persone, prendersi cura della natura e non lasciare indietro nessuno.

La strategia Farm to Fork, “Dal produttore al consumatore”, è al centro del Green Deal. Affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano. La strategia è inoltre un elemento centrale dell'agenda della Commissione per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.

Scopo:

Creare un sistema alimentare sostenibile dell'UE che:

Immagine: Commissione Europea

• migliora gli stili di vita, la salute e l'ambiente;

• crea un ambiente alimentare favorevole che faciliti la scelta di diete sane e sostenibili;

• ricompensa gli agricoltori, i pescatori e gli altri operatori della filiera alimentare che hanno già

compiuto la transizione verso pratiche sostenibili e a consentire la transizione di tutti gli altri;

• riduce la dipendenza da pesticidi e antimicrobici, riduce il ricorso eccessivo ai fertilizzanti, potenzi l'agricoltura biologica, migliora il benessere degli animali e inverte la perdita di

biodiversità;

• è accompagnato da politiche che contribuiscano a innalzare gli standard a livello mondiale.

Obiettivi principali:

Ridurre l'impronta ambientale e climatica del suo sistema alimentare e rafforzarne la resilienza:

• fare in modo che la filiera alimentare, che abbraccia la produzione, il trasporto, la distribuzione, la commercializzazione e il consumo di prodotti alimentari, abbia un impatto ambientale neutro o positivo, preservando e ripristinando le risorse terrestri, marine e di acqua dolce da cui il sistema alimentare dipende, contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ai loro effetti, proteggere i terreni, il suolo, l'acqua, l'aria, la salute delle piante e la salute e il benessere degli animali e invertire la perdita di biodiversità;

• garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, la nutrizione e la salute pubblica, assicurandosi che tutti abbiano accesso ad alimenti nutrienti e sostenibili in quantità sufficienti che rispettino standard elevati in materia di sicurezza e qualità, salute delle piante e salute e benessere degli animali e che nel contempo soddisfino le esigenze nutrizionali e le preferenze alimentari;

• preservare l'accessibilità economica degli alimenti generando nel contempo rendimenti economici più equi nella catena di approvvigionamento, con l'obiettivo ultimo di rendere gli alimenti più sostenibili anche i più accessibili dal punto di vista economico, migliorare la competitività del settore UE dell'approvvigionamento, promuovere il commercio equo e creare nuove opportunità commerciali, garantendo allo stesso tempo l'integrità del mercato unico e la salute e la sicurezza sul lavoro.

Gli obiettivi chiave includono:

• ridurre l'uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici del 50% entro il 2030;

• ridurre l'uso dei pesticidi più pericolosi del 50 % entro il 2030;

• ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 % garantendo nel contempo che non si verifichi un

deterioramento della fertilità del suolo;

• ridurre l'uso dei fertilizzanti di almeno il 20 % entro il 2030;

• ridurre del 50 % le vendite complessive nell'UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e

per l'acquacoltura entro il 2030;

• garantire che il 25 % della superficie agricola dell'UE sia investita a agricoltura biologica entro il

2030 e un aumento significativo dell'acquacoltura biologica.

Altri obiettivi chiave includono:

• È fondamentale invertire la tendenza all'aumento dei tassi di sovrappeso e obesità nell'UE entro il 2030. Pesare a una dieta basata maggiormente sui vegetali, che comprenda meno carni rosse e trasformate e più frutta e verdura;

• Armonizzare un'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio obbligatoria e valutare la possibilità di proporre l'estensione a determinati prodotti dell'obbligo delle indicazioni di origine o di provenienza;

• Armonizzare le dichiarazioni ambientali volontarie e creare un quadro per l'etichettatura di sostenibilità che, in sinergia con altre iniziative pertinenti, contempli gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari;

• Migliorare la disponibilità e il prezzo degli alimenti sostenibili e di promuovere regimi alimentari sani e sostenibili nell'ambito della ristorazione istituzionale;

• Dimezzare lo spreco alimentare pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumo entro il 2030.

Finanziamenti per la ricerca e l'innovazione a sostegno della transizione:

Nell'ambito di Orizzonte Europa, la Commissione propone di spendere 10 miliardi di EUR in ricerca e innovazione per prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, pesca, acquacoltura e ambiente, nonché per l'uso di tecnologie digitali e soluzioni basate sulla natura per l'agroalimentare.

NB: Un'area chiave di ricerca riguarderà il microbioma, il cibo dagli oceani, i sistemi alimentari urbani, nonché l'aumento della disponibilità e della fonte di proteine alternative come proteine vegetali, microbiche, marine e di insetti e sostituti della carne.

La Commissione garantirà che la strategia sia attuata in stretta coerenza con gli altri elementi del Green Deal, in particolare la strategia sulla biodiversità 2030, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare e il piano d'azione per l'inquinamento zero.

La strategia “Farm to Fork”, parte del Green Deal europeo, rappresenta un sostanziale cambiamento della politica agricola e alimentare dell'UE, che inciderà nei prossimi 10 anni in modo strutturale sulla produzione di cibo e sulla produttività agricola europea.

Creare un sistema alimentare sostenibile, continuando a garantire l'approvvigionamento alimentare, la corretta nutrizione, le preferenze alimentari e la salute pubblica, salvaguardando l’ambiente e il benessere degli animali, è un obiettivo condiviso anche dalle filiere zootecniche europee.

Il piano strategico del “Farm to Fork”, che a giugno sarà votato in una sessione congiunta dalle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Parlamento Europeo, condivisibile nell’ambizioso obiettivo di creare un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, presenta però alcuni paradossi che evidenziano come sarà difficile mantenere in equilibrio la sostenibilità ambientale con la sostenibilità alimentare.

Oggi l’Europa è uno fra i maggiori produttori agricoli del mondo e un operatore primario negli scambi agroalimentari internazionali. Le produzioni europee hanno raggiunto livelli di efficienza e standard di qualità e sicurezza alimentare fra i più elevati al mondo.

Il 40% di tutto il mercato agroalimentare Europeo è costituito dal settore zootecnico che, con un valore di 170 miliardi di euro, dà lavoro ad oltre 4 milioni di persone dirette.

Ridurre il consumo di carne non influenzerà solo le produzioni zootecniche della carne ma avrà effetti negativi anche su numerose altre filiere alimentari e non, ad esse collegate. La filiera zootecnica è strutturalmente la più complessa, la più circolare e per natura la più resiliente tra gli ecosistemi produttivi.

Da essa dipendono produzioni alimentari primarie come latte, formaggi, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari o delle uova ma anche numerose filiere non alimentari quali: la pelle e il cuoio (scarpe, borse, cinture, divani, moda, automotive, ecc.) , il biomedicale (capsule per medicinali, eparina, valvole cardiache biologiche, ecc.), la filiera della cosmesi e detergenza (creme, rossetti, saponi, ecc.) la filiera del Pet food per gli animali d’affezione, i fertilizzanti organici indispensabili anche per l’agricoltura biologica, le biomasse agricole e industriali necessarie per produrre energia rinnovabile, quale biogas e biometano.

In Europa tutto il settore agricolo è responsabile del 10,3 % delle emissioni di gas a effetto serra.

Quasi il 70% di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO2 (metano e protossido di azoto) . Questo significa che, grazie all’efficienza produttiva e all’ innovazione tecnologica raggiunte dall’Unione Europea, il settore zootecnico in Europa è responsabile solo del 7,2% delle emissioni, già oggi la metà della media globale del 14,5%. Il settore zootecnico non è l’unico responsabile delle emissioni di CO2 perché la gran parte delle emissioni di gas serra, 85-90%, deriva dall’utilizzo dei combustibili fossili per produrre energia nel settore industriale, residenziale e dei trasporti.

Senza dimenticare che dove c’è allevamento e animali al pascolo ci sono persone che si prendono cura anche del territorio, evitandone l’abbandono, limitando i dissesti idrogeologici e la diminuzione della biodiversità.

Da una recente ricerca dell’USDA2 sugli impatti economici dell’attuale proposta “Farm to Fork”, emerge che l’adozione di questa strategia da parte dell’Europa porterà ad una riduzione del 12% della produzione agroalimentare Europea, un aumento del 2% nelle importazioni, una riduzione del 20% delle esportazioni, la perdita del potere di acquisto da parte dei consumatori europei, fino ad un calo significativo del Pil agricolo europeo. La perdita di produttività del comparto agroalimentare europeo inciderà negativamente, non solo sui consumatori europei ma anche su quelli che già oggi nel mondo soffrono di carenze nutrizionali.

La soluzione non è ridurre la produzione agricola in Europa ma renderla ancor più efficiente e sostenibile, garantendo così cibo accessibile a tutti e ad un prezzo equo.

La filiera zootecnica è, e vuole continuare ad essere parte attiva di questa transizione, senza sprecare i progressi raggiunti in termini di sostenibilità degli ultimi 30 anni. Sarebbe imperdonabile sprecare i vantaggi già ottenuti nel tentativo di trasformare radicalmente il sistema.

Studi recenti, come ad esempio quello pubblicato sulla rivista Nature Sustainable3, spiegano come l’impiego delle tecnologie digitali in agricoltura consentirebbe di mantenere gli attuali volumi produttivi impiegando meno superfici di quelle utilizzate oggi. L’obiettivo auspicabile sarebbe un’Europa auto-sufficiente e in grado di condividere le proprie produzioni con i paesi in via di sviluppo. Non è limitando la produzione che questo potrà avvenire.

In allegato: Overview sui 9 paradossi, Sintesi del progetto e Fact sheet sul Farm to Fork

Overview_9 paradossi_DEF-2