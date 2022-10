Filiera Italia, Scordamaglia: Slitta presentazione nutriscore, buona notizia per Made in Italy

“Ci auguriamo che il tempo porti consiglio” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta il rinvio al secondo trimestre del 2023 della presentazione della proposta di regolamento sull’etichetta nutrizionale fronte-pacco. “Una buona notizia per il nostro Made in Italy che rischia di essere ingiustamente penalizzato da un sistema di etichettatura, quello del Nutriscore, ingannevole per i consumatori e con effetti potenzialmente molto pericolosi sulla salute, pensiamo solo cosa significa lasciar credere che un cibo iperprocessato, frutto di processi di sintesi, possa essere considerato “migliore” di un’eccellenza come l’olio extravergine di oliva o il Parmigiano Reggiano”. E prosegue il consigliere: "Un sistema contro cui il nostro Paese ha dato battaglia in tutte le sedi riuscendo a costruire solide alleanze con altri Stati”. “Non ci stancheremo mai di dire - conclude Scordamaglia - che l’educazione verso una corretta ed equilibrata alimentazione si fa con l’educazione e non con divieti volti a criminalizzare singoli elementi che non fanno altro che spalancare le porte all’omologazione alimentare e a quelle poche multinazionali che pensano che il futuro del settore agroalimentare sia nei laboratori di chimica e non nella terra”