Filiera Italia: UE deve intervenire contro gravissima registrazione in Cile dei falsi Asiago, Mortadella Bologna e Parmigiano Reggiano

"Il consorzio americano non è nuovo a questi furti di identità, e in ogni mercato prova a rivendicare il diritto di vendere il falso Made in Italy. È inaccettabile. Si tratta di un danno per le nostre imprese che supera i 100 miliardi di euro all'anno e che va a toccare non solo il nostro patrimonio economico, ma anche quello culturale e identitario. Oltre a rappresentare una truffa per quei consumatori stranieri che cercano l'Italia e trovano troppo spesso solo scadenti imitazioni. Anche per questo Filiera Italia, insieme a Coldiretti, prosegue nell'impegno a sostegno dell'export del cibo e del vino 100% italiano".

