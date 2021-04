Filiera olivicola, Confagricoltura. Settore dalle grandi potenzialità, puntare su innovazione e formazione per vincere criticità. Gli interventi

“Rilanciare e innovare il settore olivicolo, simbolo e fiore all’occhiello del Made in Italy. Per farlo, avvalendosi delle opportunità presenti (nuove cultivar, agricoltura 4.0, blockchain, crescita sostenibile) bisogna partire dalla formazione degli addetti” sottolinea Franco Postorino, Direttore Generale Confagricoltura, nel corso del webinar “Innovazione, digitalizzazione, competenze nel settore olivicolo” organizzato da Confagricoltura.

“La filiera olivicola olearia vale 4,5 miliardi di euro, occupa 160mila addetti, di cui oltre il 90% nelle aziende agricole. La trasformazione conta oltre 4.000 frantoi e 200 industrie. Ma il valore del comparto va al di là dei numeri, in quanto rappresenta un punto di riferimento fondamentale dell’intero Made in Italy, per la dieta mediterranea, l’ambiente ed il paesaggio” ricorda Confagricoltura.

“Quello dell’olivicoltura è un settore molto vasto che ha una copertura su tutto il territorio nazionale. Parliamo di un comparto che ha un ruolo strategico e socio economico centrale nel nostro paese” dichiara Walter Placida, Presidente FNP olivicola Confagricoltura.

“Viviamo però delle criticità come il drastico calo della produzione, specialmente nell’ultimo anno. Siamo però il Paese che consuma ed esporta più olio, ciò nonostante non siamo i primi produttori, ed anzi siamo stati scavalcati anche dalla Tunisia. Per tutti questi motivi diventa fondamentale il ruolo dell’innovazione per migliorare questi fattori” conclude Placida.

“Bisogna assolutamente lavorare per arrivare a raggiungere degli obiettivi ben precisi come la pianificazione della produzione, la concentrazione dell’offerta, l’ottimizzazione dei costi e della redditività, infine il miglioramento della qualità e della sostenibilità” evidenzia Pierluigi Silvestri, Presidente Op Confoliva. “Obiettivi che noi, come cooperativa che nasce nell’ambito di Confagricoltura, portiamo avanti coi nostri tecnici e i nostri associati”.

“Noi frantoiani siamo al centro della filiera e tutte le criticità del settore sono molto sentite dalla nostra categoria, per questo motivo ci siamo attivati per studiare l’andamento dei prezzi, dei costi e capire tutte le dinamiche del settore” dichiara Paolo Mariani (Assofrantoi).

“I costi di produzione incidono fortemente, specialmente per quanto riguarda la manodopera che vale oltre il 50%. Oggi il valore medio per un litro d’olio si aggira dai 3,4 euro in Puglia fino agli 8,5 euro nelle regioni a nord come la Toscana. Come facciamo allora a trovare i prezzi dell’olio nella Gdo sui 2/3 euro? Occorre fare un ragionamento complessivo perché i prezzi civetta nei supermercati fanno credere al consumatore che olio costa, per l’appunto, due o tre euro.

Sottolineo infine come la bontà e la qualità del prodotto olio sia dimostrata dall’aumento dei consumi negli ultimi venti anni, con una crescita del +82%. Ciò dimostra la grande potenzialità che ha questo settore” conclude

“Come Unapol mettiamo in campo la nostra esperienza di aggregazione” dichiara Tommaso Loiodice, presidente Unapol.

“Infatti l’eccessiva frammentazione porta alla parcellizzazione delle attività di campo e alle note difficoltà nell’intervenire in termini di risparmio e costo del lavoro. Abbiamo perciò sperimentato e avuto riscontri assolutamente positivi intervenendo con l’aggregazione del lavoro in campo” sottolinea.

“Una grande risposta sociale e occupazionale con operatori che lavorano tutto l’anno, sono state messe insieme tante piccole realtà che altrimenti avrebbero abbandonato i campi.

Si tratta di armonizzazione e razionalizzazione dei costi. Occorre però rafforzare il concetto di filiera e creare centri di raccolta e stoccaggio. Bisogna dare risposte in termini di concentrazione” conclude.

“Ci sono tre pilastri su cui dobbiamo puntare se vogliamo vincere le sfide che abbiamo di fronte” dichiara Luca Brondelli di Brondello (presidente Enapra).

“C’è il tema della ristrutturazione degli impianti, guardando a strutture più intensive e moderne come ci richiedono i tempi, con incentivi statali per difendere anche il nostro export. Puntare poi sulla sostenibilità, che ci viene chiesta da Ue, Gdo e consumatori specialmente. Abbiamo il dovere di comunicare la sostenibilità che già portiamo avanti, non basta farla in campo se poi non siamo capaci a comunicarla all’esterno. Infine occorre lavorare sulla gestione del rischio e le assicurazioni. I cambiamenti climatici colpiscono sempre più spesso le nostre aziende e bisogna che il settore si interroghi anche su questi aspetti. Tutte criticità sulle quali Confagricoltura sta lavorando."

Per saperne di più: