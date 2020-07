FILIERA SUINICOLA, COMAGRI SENATO. TUTTI GLI INTERVENTI DI ASSICA, ASSOSUINI, ANAS, UNAPROS E CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA

Per fronteggiare la crisi abbiamo ridotto la produzione, facendo ricorso talvolta alla cassa integrazione. Abbiamo poi dato sostegno logistico alle aziende per quanto riguarda l’esportazione in alcuni mercati. Abbiamo investito nella comunicazione per incentivare i consumi e portare i cittadini nuovamente al banco taglio dei supermercati. Si è poi lavorato in sinergia col sistema pubblico per quanto riguarda gli aiuti alimentari agli indigenti. Riteniamo infine fondamentale lo sviluppo del patto per l’export.

