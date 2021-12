Filiera tabacco, Cervesato (JTI): 1000 tonnellate in più per il prossimo anno. Parte il tavolo di lavoro congiunto Mipaaf-Mef

Il comparto agricolo è una parte fondamentale del Pil italiano, non dimentichiamo che la filiera del tabacco de nostro paese è la più importante in Europa con il 36% della proposizione Ue. Il settore agricolo è un modello virtuoso per il processo di sostenibilità come conferma il PNRR. Il tabacco non deve essere lasciato indietro: per questo sostenibilità ambientale e sociale siano coniugate con quella economica. Per questo abbiamo accolto con favore il tavolo congiunto tra ministero dell’economia e quello delle politiche agricole, noi siamo pronti a fare la nostra parte, se risolveremo gli attuali limiti fiscali. Vogliamo salvaguardare l’occupazione e abbiamo individuato un partner in Delta Fina. Per il 2022 abbiamo deciso l’acquisto di 8mila tonnellate di tabacco da Umbria e Veneto, 1000 in più di quest’anno: speriamo che con l’aiuto delle istituzioni questo sia solo un primo passo”.

