Filiere zootecniche, Bergesio, Lega: “Bene lo stanziamento di 94 milioni, fondamentale per sostenere gli allevamenti in crisi per il rincaro dell’alimentazione zootecnica”.

“L’allevamento è settore strategico per la nostra Provincia e strumenti di sostegno come questi sono fondamentali per far ripartire il comparto, affinchè possa affrontare la crisi che ha colpito la ristorazione, dove le pregiate carni di razza Piemontese trovano lo sbocco principale - afferma il Senatore Bergesio -. Occorre garantire la sostenibilità finanziaria delle stalle, in modo particolare di quelle dedicate all’allevamento della Piemontese, e delle filiere zootecniche di Granda e Piemonte. I prezzi riconosciuti agli allevatori non devono scendere sotto i costi di produzione, in forte aumento in seguito ai rincari delle materie prime”.

