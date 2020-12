Fine 2020, Bellanova: Rinascita Italia parta da agroalimentare. Il futuro ha un cuore agricolo

"Futuro è una delle parole che con più frequenza ormai da mesi abita le nostre riflessioni. E’ una parola che va maneggiata con cura.

Non c’è futuro se non assumiamo per intero la responsabilità di avere cura del presente, di questo presente, indicando con grande chiarezza le direttrici lungo cui vogliamo orientare le nostre politiche, quelle di governo come quelle associative, le nostre strategie, la nostra stessa idea di quanto ci attende e ci misurerà".

Così, ad AGRICOLAE, la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova tracciando l'anno che si chiude guardando in prospettiva all'anno che si apre.

"E’ la ragione per cui continuiamo a dire, con molta chiarezza, che la materia complessa del Recovery Fund non può essere delegata a formule e soprattutto non può tradursi in un utilizzo passivo dell’enorme mole di risorse a disposizione. Buona programmazione, buona attuazione e capacità di spesa vanno insieme. E vanno di pari passo qualità dei progetti in campo e della pubblica amministrazione: un passaggio determinante. Sono queste le parole d’ordine che devono orientare il processo", prosegue."E’ la ragione per cui oggi più che mai sono fermamente convinta che quel Piano debba avere un cuore agricolo.In questi mesi così complicati e complessi, dove ognuno di noi ha dovuto misurarsi con qualcosa di enorme e inaspettato, drammatico, quasi uno spartiacque nella stessa idea di tempo, l’intero Paese ha appreso una lezione preziosa: la rilevanza strategica del settore agricolo e agroalimentare, l’intreccio fortissimo tra garanzia degli approvvigionamenti, salute e sicurezza alimentare, diritto al cibo e cibo di qualità per tutti ma anche, e al contempo, interdipendenza tra tutti gli anelli della filiera. E’ una lezione da tenere a mente sempre".

"Ecco perché - spiega la ministra - in questi mesi abbiamo lavorato, fino alla Legge di bilancio approvata ieri, esclusivamente per mettere in sicurezza agricoltura, pesca, acquacoltura, filiera agroalimentare, incluso il mondo della ristorazione. Lo abbiamo fatto attraverso un rapporto costante con l’intero settore e il mondo delle associazioni, per monitorare costantemente lo stato delle cose e rendere adeguate le risposte alle criticità.

Mettendo in campo modelli innovativi di intervento, risorse e investimenti per oltre 4 miliardi al netto delle misure orizzontali, puntando a garantire liquidità, sostegno, tutela".

"Lavorando contemporaneamente sui tavoli europei dove, non dimentichiamolo, abbiamo sostenuto l’esigenza di un Piano straordinario per l’agricoltura con risorse extra Pac, abbiamo chiuso il negoziato sulla Pac Post 2020 con esiti fortemente positivi mentre adesso ci attende la grande sfida legata alla costruzione del Piano strategico nazionale, portiamo avanti con grande determinazione – tra le altre - una battaglia sull’etichettatura di origine e sulle etichettature nutrizionali, continuiamo a indicare come obiettivo irrinunciabile la tutela del reddito degli agricoltori perché le due strategie, Farm to Fork e Biodiversità, concorrano realmente a realizzare quel futuro verde su cui tutti siamo impegnati.

Con l’approvazione ieri in Senato della Legge di bilancio destiniamo al settore ben oltre 1miliardo, rilanciando le priorità su cui vogliamo continuare a scommettere: filiere, investimenti, infrastrutture, innovazione. Insieme alla conferma di misure bandiera come quelle mirate a moltiplicare la presenza delle donne e delle nuove generazioni in questa filiera, a rafforzare le risposte alle fragilità alimentari alimentando al contempo il contrasto allo spreco e il sostegno al settore.