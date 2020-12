Fine 2020, Dalla Bernardina: contoterzismo professionale strategico per l’agricoltura del futuro

“La politica - spiega ad AGRICOLAE - non può perdere l’ennesima occasione di dare adeguato riconoscimento al ruolo delle imprese agromeccaniche – prosegue Dalla Bernardina – in quanto sono le uniche in grado di investire in macchine, mezzi e strumentazioni digitali e innovative. Se si perdono di vista gli strumenti per accompagnare lo sviluppo e non si scommette sugli attori effettivamente strategici per un vero salto di qualità, dovremo fare i conti con un settore intrinsecamente arretrato. Non possiamo più permetterci, anche in Europa, di trattare il cibo come qualcosa di scontato, perché fra cambiamenti climatici, carenza di manodopera, difficoltà logistiche, limiti ambientali, abbiamo visto che non è così. Ma senza il contoterzismo professionale avremo un’agricoltura incompleta”.

