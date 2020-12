Fine 2020, Giansanti: agricoltura stella polare. Ora piano strategico nazionale

"Il 2020 si è contraddistinto per momenti di luce e momenti di buio profondo", spiega il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ad AGRICOLAE tirando le somme sul 2020 e guardando al 2021. "Tra gli aspetti positivi figura l'introduzione del credito di imposta per tutte le aziende che investono in agricoltura 4.0, lo strumento che permetterà all'agricoltura italiana di essere vincente. Come anche la vittoria USA di Biden che mette fine alla guerra dei dazi e l'accordo in corner sulla Brexit. La Gran Bretagna rappresenta uno dei mercati di riferimento per il made in Italy agroalimentare".

"Momenti di profondo buio sono invece caratterizzati dal Coronavirus che ha pesantemente inciso sulle dinamiche commerciali a partire dal vino, dal comparto suinicolo, ortofrutta e olio", spiega. "Sono molte le risorse destinate alla gestione della crisi ma sarà fondamentale ritrovare un momento di armonia globale grazie anche alla vaccinazione. I comparti dell'agroalimentare sono la testimonianza di come l'Italia riesce a distinguersi ma diventa fondamentale la ripresa della socialità".

"Nel profondo buio - prosegue il presidente di Confagricoltura - emerge la stella polare dell'agricoltura. La crisi ha dimostrato che una grande nazione non può fare a meno di una grande agricoltura. Abbiamo dato una risposta importante al Paese, non è mancato un grammo di prodotto sugli scaffali e nonostante la sofferenza da parte di alcuni comparti si è riuscito a far fronte all'emergenza".

"Per il 2021 occorre però mettere sul tavolo un piano strategico dell'agricoltura che definisca da una parte l'aumento della capacità produttiva nazionale fino al raggiungimento dell'autosufficienza e dall'altra una maggiore competitività che passa attraverso nuove tecnologie con come il genome editing", continua Giansanti.

Ma non è tutto. L'agricoltura è capace di essere protagonista su piu fronti, come l'eco business. "Si tratta di un vero e proprio rilancio della bioeconomia agricola, dalle energie rinnovavili alla partecipazione a tutti quei processi industriali di cui è parte in causa, dalla chimica alle costruzioni".

"Un'occasione che secondo Giansanti "non possiamo perdere". "Siamo in una fase storica in cui lasceremo un grosso debito sulle spalle delle future gnerazioni. Destinare le risorse economiche messe i campo dal Recovery Plan per i grandi progetti possono rendere l'Italia competitiva. Auspico però - conclude - che il governo coinvolga le parti realmente interessate oltre ai partiti politici e dia spazio alle dinamiche sociali ed economiche più che alle dinamiche politiche".