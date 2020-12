Fine 2020, L’Abbate: Agroalimentare eroico in emergenza Covid. Ora gettare basi nuovo futuro

"Proprio con l’obiettivo del miglioramento della produttività, frutto di investimenti mirati, durante tutto il 2020 ho lavorato per quella che oggi rappresenta oramai una vera e propria riforma del credito in agricoltura, che il comparto primario attendeva da diversi lustri. Attraverso l’accesso diretto al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito da Mediocredito Centrale, misura che ho fortemente voluto, siamo riusciti a far erogare finanziamenti alle nostre imprese agricole per oltre 1,3 miliardi di euro in meno di sei mesi di operatività. Ciò, sommato agli strumenti di Ismea, ha permesso di fornire garanzie pubbliche su oltre 2 miliardi di euro di impieghi finalizzati, per lo più, ad operazioni complesse, non solo di mero ristoro della liquidità in emergenza Covid-19", aggiunge.

