Fine 2020, Vallardi: Agricoltura gigante di cristallo. Ora innovazione, etichetta, italian sounding e irrigazione

"L'agricoltura italiana? Un gigante di cristallo". Così ad AGRICOLAE il presidente della commissione Agricoltura del Senato Giampaolo Vallardi tirando le somme sul 2020. "Un settore dal grandissimo potenziale per il quale non si è ancora fatto nulla per gettare i presupposti per il futuro. Sui cambiamenti climatici non si è fatto niente e siamo indietro per poter operare sul genome editing o sulla ricerca genetica in genere. Abbiamo un potenziale enorme perché il made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo per la sua qualità ma siamo deboli perché tutti ci copiano e l'Europa non ci aiuta. Basta vedere cosa accade con l'etichettatura a semaforo", prosegue.

Per il presidente della Comagri di Palazzo Madama si tratta di "una grandissima forza che viene svilita da fattori 'contro'. Lavoriamo tanto per niente o quasi, e in Ue non riusciamo a far valere i nostri diritti e le esigenze dei nostri produttori".

E per il 2021? "Tutti dobbiamo essere ottimisti", spiega. "Speriamo nel Recovery Fund puntando su ricerca, sviluppo in tutti i settori, soprattutto sull'irrigazione e la bonifica. Se non abbiamo acqua per la terra o ne abbiamo troppa o troppo poca non riusciremo a fare nulla. Anche a fronte dei cambiamenti climatici in atto che mettono a rischio il made in Italy agroalimentare che dipende dall'acqua", prosegue.

E i buoni propositi per il prossimo anno? "Combattere l'etichetta a semaforo, combattere l'Italian sounding, valorizzare i nostri prodotti e proseguire sulla strada dell'innovazione con l'Agricoltura 4.0", conclude.