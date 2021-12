Fine 2021-inizio 2022, Battistoni: emergenze affrontate con spirito di squadra, Agroalimentare ha guadagnato ruolo centrale

"Ci siamo insediati i primi di marzo e abbiamo lavorato da subito in maniera intensa soprattutto per risolvere le emergenze. Dal ministro Patuanelli ho avuto deleghe importanti, come la pesca, l'ortofrutta, il biologico, l'olio, l'ippica, la Conferenza stato regioni e l'acqua. Chiudiamo l'anno per quanto riguarda l'agricoltura con una visione più serena in quanto abbiamo potenziato nella manovra le risorse per il settore e abbiamo istituito per la prima volta in maniera sperimentale il fondo di mutualità che andrà ad aiutare tutti gli agricoltori che hanno subito danni da eventi calamitosi".

Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Mipaaf Francesco Battistoni nel tracciare il bilancio 2021 e guardando al 2022.

Ma non solo: "Risorse anche per la pesca (il 24 dicembre abbiamo firmato il piano triennale), i 30 milioni per l'olio e circa un mese fa abbiamo riportato a casa un grosso risultato all'agrifish di Bruxelles dove siamo riusciti a tutelare i nostri pescatori da ulteriori tagli. Ora siamo al lavoro sul piano strategico nazionale che di fatto andrà a rendere esecutive le misure previste della Pac per il nostro Paese", prosegue.

"Tante cose sono state fatte e tante sono ancora da fare. In questi pochi mesi abbiamo lavorato molto in piena sintonia con il ministro e il sottosegretario attraverso un lavoro di squadra. E considerando le emergenze che ci siamo trovati ad affrontare e considerando il periodo economico particolare ritengo di poter affermare che abbiamo fatto un ottimo lavoro", continua ancora Battistoni.

E per il prossimo anno? "In arrivo i fondi del Pnrr e la nuova Pac. Credo che l'agricoltura più di altri settori uscendo da questi due anni di pandemia abbia dimostrato di essere centrale per il Paese e forti di questa consapevolezza possiamo guardar avanti con ottimismo e con un nuovo spirito", conclude.