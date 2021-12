Fine 2021-inizio 2022, Centinaio: fondamentale spendere presto e bene risorse e cogliere opportunità

"L'anno che sta per chiudersi è stato un anno non semplice, ma che ci consegna un bilancio positivo e all'insegna della fiducia per il settore primario e l’agroalimentare italiano. È un comparto che ha dimostrato la sua straordinaria resilienza e la capacità di reagire davanti all'emergenza causata dal Covid-19 che ha rappresentato qualcosa che il mondo non aveva mai vissuto prima".

Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio nel tracciare il bilancio di fine anno.

"La pandemia ha aumentato nei cittadini anche la consapevolezza dell'importanza e del valore strategico del cibo. Il food italiano si è confermato leader per qualità e sicurezza nel mondo, il 2021 si chiuderà con la cifra record di oltre 50 miliardi di euro di export dell’agroalimentare Made in Italy che solo pochi anni fa sembrava un traguardo lontano. Siamo il paese con il numero più alto di prodotti a denominazione d’origine che sono valore aggiunto e patrimonio da difendere. Ecco quindi che abbiamo prontamente istituito un tavolo sul Prosek per sventare il tentativo croato di veder riconosciuta una menzione tradizionale che sfrutta l’evocazione con il Prosecco che è il nostro maggior successo commerciale degli ultimi anni", prosegue.

"Per aiutare i settori colpiti dalla pandemia abbiamo messo in campo risorse e provvedimenti. Per il settore vitivinicolo abbiamo stanziato risorse per lo stoccaggio dei vini di qualità, per i Docg, Doc, Igt e decisa la proroga al 31 dicembre 2022 per tutte le autorizzazioni di nuovi impianti o reimpianti e a breve contiamo arrivi il via libera al decreto che aiuterà la promozione sul territorio nazionale, un sostegno importante per un prodotto che rappresenta il nostro ambasciatore più importante all’estero e che deve fare i conti con politiche europee che rischiano di danneggiarlo" spiega ancora il sottosegretario Mipaaf.

"Ci siamo impegnati perché venisse incrementato il Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite dalle avversità atmosferiche dove per la prima volta sono stati stanziati 5 milioni di euro per il settore apistico, centrale per la difesa della biodiversità.

Ci sono poi le ingenti risorse previste in legge di Bilancio per agricoltura pesca e agroalimentare. Oltre al Fondo mutualistico nazionale per far fronte alle emergenze del clima e le risorse per le assicurazioni agevolate sono stati destinati fondi – tra gli altri - alla filiera grano-pasta, ai distretti del cibo, alla ristorazione. Sempre in Manovra si sostiene l'apicoltura italiana e la ripresa della birra Made in Italy".

"Da ultimo quest'anno - conclude infine Centinaio - c’è stato il riconoscimento della cerca e cavatura del tartufo nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco. Un riconoscimento che insieme alla legge in dirittura d’arrivo in Senato valorizzerà un nostro prodotto di eccellenza in grado di aiutare anche lo sviluppo di aree interne meno conosciute.

Nell’immediato futuro la priorità sarà quella di fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi dell’energia che rischia di avere pesanti ripercussioni su tutte le nostre filiere.

Siamo poi concentrati sul Piano strategico nazionale per attuare al meglio la nuova Pac.

Sarà fondamentale spendere presto e bene le risorse del Pnrr e saper cogliere le opportunità che abbiamo a disposizione".