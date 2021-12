Fine 2021-inizio 2022, Giansanti: serve quanto prima strategia nazionale. Allarmi Oltreoceano su impatto Farm2Fork, ma da Ue nulla

"Un bilancio di luci e ombre quello sull'anno che si sta per chiudere. Le luci sono date dall'uscita della fase della pandemia che ha avuto un effetto importante sui mercati, compresi quelli dell'agricoltura. Molte ombre invece nel secondo semestre sono state caratterizzate dal ritorno del virus, dai mercati impazziti delle materie prime e quindi dai timori per il 2022. A meno che non si intervenga per calmierare i mercati in modo da permettere agli agricoltori di fare programmazione delle attività agricole, soprattutto per quei settori che utilizzano molte energie. Per questo il 2022 potrà essere un anno super o un anno disastroso".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Confagricoltura Massimiliano Giansanti nel tracciare il bilancio 2021 e nel guardare alle prospettive per l'anno che verrà.

"Spero che si veda nascere quanto prima il progetto di strategia nazionale che Confagricoltura chiede da anni", prosegue. "Oggi ci troviamo di fronte a una proposta del ministero che ci sembra equilibrata a fronte di una Pac uscita da Bruxelles disastrosa che non va nell'interesse dell'agricoltura italiana".

"In Italia siamo riusciti a tamponare quanto uscito sulla Nuova Politica agricola da Bruxelles ma ora dobbiamo lavorare per trovare equilibrio per alcuni settori come quello dell'olio d'oliva rispetto all'abbattimento del reddito degli agricoltori previsto", continua ancora. "Abbiamo chiesto più volte a livello europeo di mettere a punto un'analisi sull'impatto che può avere il Farm to Fork sul settore agricolo ed agroalimentare ma ad oggi ancora non c'è nulla a Bruxelles in tal senso. Nonostante i messaggi di allarme che arrivano da Oltre oceano", spiega.

E le nuove risorse? "Il Recovery può essere una leva importante per l'agroalimentare. Inoltre i due capisaldi del Pnrr sono da sempre due cavalli di battaglia di Confagricoltura: Agricoltura 4.0 e l'energia rinnovabile. Mi auguro che nel 2022 possano cominciare a essere spese le prime risorse per incrementare la competitività dell'agricoltura italiana", conclude.