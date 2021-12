Fine 2021-inizio 2022, Prandini: criticità diventino opportunità, ora strategia nazionale ma siamo su strada giusta

"Prima di tutto vorrei fare un ringraziamento da parte mia ai tre ministri che hanno accolto la richiesta da parte di Coldiretti a dare continuità al progetto sperimentale che pone l'etichetta di origine sui prodotti agroalimentari con l'auspicio che questo venga sancito, riconosciuto e legiferato quanto prima anche a livello europeo. Così da dare trasparenza ai cittadini e al contempo maggiore competitività al settore".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel fare il bilancio del 2021 e nel guardare alle prospettive del 2022.

"Un bilancio sicuramente positivo per quanto riguarda la ripresa degli scambi commerciali e il valore delle esportazioni che cresce anche nel settore vitivinicolo, dove si comincia a parlare di aumento di valore che ci fa recuperare il gap con i vini francesi, nonostante ci sia ancora un salto di un euro e mezzo per litro", spiega.

"L'Italia deve pensare alla quantità ma soprattutto deve pensare al valore dei suoi prodotti, a partire dal vino fino alle Dop e Igp che ci caratterizzano nel mondo. Sebbene dobbiamo ancora recuperare il gap dei cento miliardi dell'Italian Sounding - anche usando le risorse del Recovery - direi che l'Italia ha imboccato la strada giusta".

Un vulnus è stato quello dell'aumento delle materie prime: "è un grande problema ma anche un'opportunità perché si comincia a parlare delle carenze strutturali per quanto riguarda il frumento in genere, grano e mais. Negli ultimi dieci anni non è stato valorizzato in maniera equa il sacrificio fatto. Questo dimostra come sia necessaria una progettualità per valorizzare il settore delle proteiche e avere una strategia tutta italiana", prosegue il presidente Coldiretti. "E questo deve essere uno degli impegni del prossimo anno, anche attraverso un meccanismo di stoccaggio per far fronte alle altalene e agli sbalzi che subiscono i prezzi a livello internazionale".

La cosa che preoccupa è l'esplosione dei prezzi legati al settore energetico. "La grande preoccupazione del 2022 è l'aumento dei costi dei concime chimico, già triplicato, dei fitosanitari, e di tutto ciò che riguarda l'energia, da quella elettrica al gas. Si pensi solo alla necessità di riscaldare le serre da parte di chi opera nel settore florovivaistico. Per questo occorre spingere in tempi brevi sulle risorse stanziate per la Transizione ecologica sul fotovoltaico e sul biogas e biometano. Trasformare quello che oggi è una criticità in nuova opportunità".

Infine soddisfazione per il risultato dell'assemblea del Consorzio agrario del Nord Est che ha deliberato l'entrata in Cai. "Ha dato vita a un progetto che andrà a generare un valore complessivo delle produzioni di circa 1,2 miliardi di euro", conclude.