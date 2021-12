Fine 2021-inizio 2022, Vaccari, Crea: Innovare è un dovere. Pronti a sostenere attuazione Pac e Pnrr

"Per il CREA il 2021 è stato l’anno del rilancio: dopo una lunga fase commissariale il maggiore Ente italiano di ricerca in agricoltura è ripartito, consolidando strutture, bilancio e situazione del personale. Chiudiamo il 2021 con un bilancio solido, con il più alto tasso di stabilizzazione del personale nel settore della ricerca, con la fine dell’annosa e costosa vicenda della sede dell’Ente, vicenda costata in sei anni più di una ventina di milioni di euro, con il rilancio di assunzioni e progressioni di carriera per il personale della ricerca, ma soprattutto con progetti strategici già avviati. Due fra tutti, il raddoppio del Centro di Genomica di Fiorenzuola d’Arda, centro che è stata la palestra in cui si sono formate generazioni di genetisti agrari, e la costruzione, vicino Firenze, del Centro di quarantena per insetti e batteri, una infrastruttura strategica per l’Italia che ci consentirà di affrontare meglio il drammatico problema della presenza di specie aliene importate da altri continenti."

Così ad AGRICOLAE il Direttore generale del CREA Stefano Vaccari nel tracciare il bilancio dell'anno che si sta per chiudere guardando in prospettiva verso il 2022.

"Abbiamo centinaia di ricerche avviate, oltre 2.400 persone al lavoro e 75 centri che in questo momento sono operativi per affrontare sfide nel campo della genomica, dell’agricoltura di precisione, nella ricerca della maggiore sostenibilità delle produzioni e nel migliore impiego dei mezzi tecnici, nello studio delle foreste e della qualità di suolo, acqua e aria. E soprattutto il CREA ha una rete di relazioni internazionali, ma anche locali capace di fornire all’Italia una risposta in termini di input di ricerca veramente “Glocal”, cioè capace di fornire soluzioni elaborate dalla comunità scientifica internazionale che vengono declinate sulle cento agricolture italiane" prosegue ancora Vaccari.

E riguardo al futuro sottolinea: "Il 2022 sarà un anno strategico: ci prepariamo all’attuazione della PAC e degli impegni previsti dal Green Deal, ed il CREA sta fornendo e fornirà a Ministero e Regioni il supporto scientifico e operativo per costruire i documenti di programmazione alla base della nuova PAC. Anche per quanto riguarda l’attuazione del PNRR il CREA ha già dimostrato la capacità di fornire immediata assistenza operativa al Ministero nell’ambito della prima misura attuata a carico dei fondi PNRR, il bando per le infrastrutture idriche. Siamo pronti per sostenere l’attuazione delle altre misure.

Ci aspettiamo inoltre che il Parlamento possa legiferare in materia di genome editing, vale a dire di tecniche genomiche di evoluzione assistita, in modo che il CREA, come il resto della ricerca italiana, possa sviluppare in campo le nuove varietà ottenute con tale tecnica in laboratorio.

Il settore agroalimentare italiano negli ultimi venti anni è cresciuto in modo straordinario: nel 2021 abbiamo superato la soglia dei 50 miliardi di export ed abbiamo il primato europeo in termini di valore aggiunto. Una parte non indifferente di questo successo è dato anche dalla capacità del sistema della ricerca di supportare i produttori e offrire soluzioni competitive.

Nel 2022 festeggeremo i sessant’anni della PAC, questa straordinaria costruzione giuridica ed economica che ha consentito all’Europa di affrancarsi dal problema dell’approvvigionamento alimentare e di costruire quella che è l’agricoltura di riferimento mondiale. Dobbiamo essere grati alla politica agricola comune! E non dimenticare che il Trattato, all’art. 39, identifica il primo dei cinque obiettivi della PAC “nell’incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico”. Innovare è un dovere, non una scelta: da sessant’anni. Ed è stata sinora la forza dell’agricoltura italiana. Come CREA ci impegniamo anche nel 2022 a perseguire questo nobile dovere" conclude Vaccari.