FIPE, GALLINELLA: V EDIZIONE QUADRO SINOTTICO ECONOMICO UTILE STRUMENTO

La Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) ha realizzato la V edizione del quadro sinottico economico, un documento scritto e studiato per gli operatori della ristorazione e non solo. “Nel corso degli ultimi mesi abbiamo dovuto fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, adottando molteplici interventi urgenti a sostegno delle aziende. Il documento realizzato dalla Fipe, che ringrazio per il lavoro svolto in aiuto alle imprese del settore ristorazione e turismo e per gli stimoli e le segnalazioni che ci ha fornito in questo periodo, che cercheremo di recepire al meglio, offre un quadro esaustivo sui diversi interventi di interesse per consentire agli associati della Federazione di rimanere informati sui decreti Rilancio, Cura Italia e Liquidità – afferma il presidente Comagri Gallinella, che aggiunge: “ritengo che si tratti di uno strumento molto utile per le aziende interessate, al fine di orientarsi e conoscere lo stato dell’arte dei vari provvedimenti messi in campo, i link ai decreti attuativi e le indicazioni sul da farsi. Un vero e proprio vademecum che fornisce una chiara e dettagliata comprensione delle misure messe a disposizione dal Governo per il settore rappresentato” – conclude Gallinella.

