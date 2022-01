Firmato l’accordo BF-Fantolino. Per le uova a marchio “Le Stagioni d’Italia” BF-agroindustriale sceglie l’azienda agricola leader in Piemonte

BF-agroindustriale e FANTOLINO siglano il nuovo accordo per la produzione, distribuzione e vendita su tutto il territorio nazionale di uova fresche da galline allevate a terra, in Italia, a marchio Le Stagioni d’Italia.

Le uova fresche a marchio Le Stagioni d’Italia sono proposte nelle due tipologie con guscio bianco e con il guscio rosa. Il colore del guscio dipende dalla razza della gallina che si riflette anche nel piumaggio.

Le uova fresche Le Stagioni d’Italia vengono deposte in Piemonte, da galline allevate a terra, libere di muoversi e di razzolare in ambienti ampi e puliti. La sostenibilità della produzione delle uova è assicurata dalla completa autosufficienza energetica e dalle buone prassi igienico sanitarie, a garanzia di uova nutrienti ed eccellenti per qualità e freschezza.

Le galline ovaiole nate ed allevate in Italia, nutrite con mais italiano coltivato da B.F. Agricola, sono accudite nel massimo rispetto del benessere animale. Le confezioni da 6 uova a marchio Le Stagioni d’Italia, prodotte con cartone 100% riciclato, “sono le prime confezioni di uova, in Italia, ad essere certificate Climate Neutral”.

BF-agroindustriale - È una società del Gruppo B.F. S.p.A. il cui scopo è acquisire la materia prima e i prodotti finiti, sia di provenienza del Gruppo sia di terzi, per gestirne la commercializzazione verso la GDO. La società presidia la filiera agro-industriale come attore primario all’interno del Gruppo B.F. S.p.A., che con la società BONIFICHE FERRARESI S.p.A. controlla 7.750 ettari di campi coltivati, posizionandosi come la più grande azienda agricola italiana.

lestagioniditalia.it

FANTOLINO - Storica azienda agricola piemontese per la produzione e vendita di uova fresche, nata a Fiano (TO) nel 1970, dal 2013 alleva esclusivamente galline a terra, all’aperto e da agricoltura biologica. Gabriella Fantolino, titolare dell’omonima azienda produttrice di uova, è da sempre attenta al benessere animale, alla sostenibilità ambientale ed alla genuinità dei propri prodotti. Gabriella Fantolino è sensibile alle attività in ambito di ricerca medica e tutela della salute. FANTOLINO.IT