Firmato Protocollo Intesa Expo 2020 Dubai. Patuanelli: Porteremo tradizione e innovazione del Made in Italy agroalimentare

“Transizione 4.0 è un elemento centrale nel settore agricolo per la possibilità di sviluppare nuove tecnologie in grado di aiutare le aziende. Prima non era accessibile al comparto agricolo il 4.0 ma siamo riusciti a renderlo fruibile anche a questo settore e ciò mi rende orgoglioso del lavoro fatto. Questo è un settore che è conservatore per principio ma c’è la voglia di utilizzare le nuove tecnologie ed migliorare le produzioni, specialmente da parte dei giovani. Per l’agricoltura ci sono circa 7,9 mld nel piano nazionale, per progetti dedicati esclusivamente all’agroalimentare. Poi c’è il 4.0 che non è una misura rubinetto, non significa perciò che quando finiscono le risorse terminano gli incentivi. Al contrario, più gli imprenditori vorranno usarla e investire in innovazione e più risorse metteremo nel 4.0, perché è un volano incredibile di investimenti e di ritorno economico” conclude.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK