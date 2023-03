Flavescenza dorata, De Carlo: affrontare fitopatia attraverso l’innovazione, TEA fondamentali per futuro vitivinicolo

"La Flavescenza dorata è una di quelle malattie che necessita di farmaci. Bisogna essere in grado di capire e selezionare quelli più adatti per evitare la propagazione, che colpisce non solo la Toscana, ma anche Veneto, Friuli e Piemonte. Ora serva una visione più ampia della politica per seguire percorsi legati all'innovazione per creare impianti più resistenti. Il Crea ha presentato nuovi studi sulle Tea, tecniche di evoluzione assistita, fondamentale per affrontare il futuro. Il Governo rema in questa direzione, per dotarci degli strumenti giusti, l'Europa è rimasta prigioniera dell'ideologia, ma l'Italia può essere avanguardista nella sperimentazione in campo: tradizione e innovazione si accompagnano insieme, abbiamo il dovere di continuare su questo percorso

Così Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, in occasione dell'incontro sulla flavescenza dorata organizzato da Confagricoltura.