Flavescenza dorata, Saccardi: nessun passo indietro sul biologico, ma servono risposte concrete e non ideologiche

"La politica ha una grande responsabilità nell'azione sulla flavescenza. Stiamo vedendo le ordinanze del ministero sulla PSA, legate anche alla salute e questa strada potrebbe essere seguita anche su questo tema, visto che non riguarda solo l'agricoltura, ma anche la sicurezza. Nella regione siamo ancora fortunati, ma i segnali dal nord Italia non sono incoraggianti. I consorzi stanno facendo un grande lavoro qui in regione. Abbiamo riservato 750mila euro per il reimpianto per i viticoltori, ma questo non basta, con le risorse europee non possiamo pagare le spese di espianto, se non c'è una deroga e su questo si deve lavorare un ambito nazionale".

Così Stefania Saccardi, assessora all'agricoltura della Regione Toscana, in occasione dell'incontro sulla flavescenza dorata organizzato da Confagricoltura.

"Abbiamo fatto una serie di richieste al ministero, tra cui una riflessione sull'utilizzo delle sostanze. Si interviene su un territorio ancora non in difficoltà, ma si deve intervenire sulla prevenzione. Non deve essere un pretesto per fare passi indietro sul biologico, ma di fronte ai problemi servono risposte concrete e non ideologiche".