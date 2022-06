Flormart, Alberto (Florovivaisti italiani): settore si muova compatto, ma c’è una legge ancora ferma al Senato per il suo riconoscimento – VIDEOINTERVISTA

"Questa iniziativa così importante arriva in un momento particolare, perché il New Green Deal ha aperto le porte al florovivaismo nazionale, ma è altrettanto vero che il momento è difficile per i costi energetici, di conseguenza siamo in una situazione topica per programmare e rilanciare. Per questo Flormart ha un ruolo importante per questo motivo e in particolare è importante che tutto il settore si muova in modo compatto per rilanciare una realtà importantissima a livello nazionale e occupazionale. Chiediamo una attenzione da parte del ministero e a livello comunitario, è necessario che il settore abbia un riconoscimento, c'è una legge ferma al Senato che speriamo che vada in porto, perché abbiamo bisogno di una interlocuzione diretta al Mipaaf e abbiamo bisogno di un progetto complessivo che faccia riconoscere le nostre aziende così da prendere un percorso virtuoso di cui c'è molto bisogno: nei momenti difficili serve rilanciare".

Così ad AGRICOLAE Aldo Alberto, Presidente dell’Associazione Florovivaisti Italiani e Presidente di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, della Liguria, in occasione della conferenza stampa organizzata oggi a Roma dai i vertici delle Associazioni agricole e florovivaiste per la presentazione di Flormart, il salone internazionale del Florovivaismo, verde e paesaggio che si terrà alla Fiera di Padova tra il 21 e 23 settembre.