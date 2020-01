FLOROVIVAISMO, COMAGRI CAMERA. FEDERFIORI-CONFCOMMERCIO: SVILUPPARE GRANDI CANALI DI COMMERCIALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ. AIPV: BENE LA LEGGE, ORA VELOCE APPROVAZIONE

“Contenti che si inquadri il problema in materia normativa, ma già all’articolo 2 viene tutto demandato alla conferenza stato regioni” dichiara Federfiori-Confcommercio in comagri camera.

“Andando poi nello specifico, quando questi prodotti sono di provenienza italiana non hanno alcuna certificazione di qualità, nè per quanto riguarda la misura nè per ciò che attiene alla qualità fitosanitaria. Per questo si parla di contrazione del settore, perché quando si parla di grandi allestimenti di fiori il settore preferisce comprare in Olanda. Questo perché c’è una standardizzazione accertata del prodotto, in secondo luogo perché c’è una grande qualità del prodotto e in ultimo perché in Olanda, essendo un grande centro di raccolta, possiamo ottenere delle grandi qualità di prodotto standardizzate” dichiara Federfiori-Confcommercio.

“Oggi quello che è in crisi è la piccola rivendita di fiori e piante, che non riesce ad espandersi perché non ha accesso a determinati canali di commercializzazione” prosegue.

“Un altro problema che ci attanaglia è la certificazione fitosanitaria, con paesi come l’Olanda che non rispettano le minime norme di trattamento fitosanitario, utilizzando insetticidi per la cura dei parassiti fino a tre ore prima della raccolta” chiarisce.

“Sulla formazione professionale: è ottimo evidentemente mettere l’accento su quelli che sono i manutentori del verde ma anche noi, già tramite i sindacati, facciamo formazione professionale” sottolinea.

“L’articolo 11 dando una buona definizione di quelli che sono i centri di giardinaggio manca però di un’attenzione ad un particolare. Il centro di giardinaggio deve avere una dimensione minima perché un’azienda agricola possa considerarsi tale, altrimenti rischiamo una confusione tra questi due elementi che potrebbe portare ad alcune scorrettezze” conclude Federfiori-Confcommercio.

“Attendiamo con speranza la veloce approvazione di questa legge che riteniamo porterà gli strumenti necessari per la riorganizzazione di questo comparto produttivo. La filiera del verde è oggi annoverata tra le filiere minori nonostante abbia i numeri per essere rappresentata in maniera maggiormente adeguata” dichiara Cesare Cipolla, presidente di Aipv (Associazione italiana professionisti del verde).

“A noi operatori servono risposte certe e omogenee in tutto il territorio nazionale, così da adeguarci alle norme europee. Un esempio è il regolamento europeo per la lotta agli organismi nocivi, infatti nonostante le nostre richieste di chiarimento i servizi fitosanitari regionali ancora non hanno potuto rispondere in modo univoco alla domanda se i giardinieri, costruttori e manutentori del verde, debbano o meno iscriversi al ruop” conclude Cipolla.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-