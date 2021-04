Florovivaismo, Comagri Senato. Tutte le dichiarazioni di Assoverde, Aigp e Aicg

Si è svolta questa mattina, in Comagri Senato, l’audizione in relazione al ddl n. 2009 (Disciplina del settore florovivaistico) di rappresentanti di Assoverde - Associazione Italiana Costruttori del Verde, dell'Associazione Italiana Giardinieri Professionisti (AIGP) e dell'Associazione Italiana Centri Giardinaggio (AICG).

Di seguito tutte le dichiarazioni.

Assoverde:

Tra le modifiche che proponiamo c’è quella all’articolo 6, comma 2. Elaborazione di indicazioni guida omogenee, da specificare in ambito locale relative all’anno gestione del verde pubblico, anche in relazione agli interventi di riqualificazione e forestazione urbana. Il tavolo dovrà intervenire nella definizione di standard minimi di qualità dei progetti e degli interventi, anche in riferimento ai criteri ambientali minimi e alla sostenibilità dei cicli di produzione.

Articolo 6, comma 10, proponiamo quanto segue. L’osservatorio ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie delle imprese operanti nel comparto della cura e manutenzione del verde urbano, storico, sportivo, stradale, ecc al fine di istituire un albo ufficiale.

Articolo 8, in merito alla partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. Si chiede l’abrogazione a meno che non venga rivisto nella misura di favorire sinergie tra pubblico e privato, stimolando il privato a sostenere economicamente gli interventi ma sempre attraverso il riferimento ad aziende professionali qualificate.

AICG:

Oggi i centri di giardinaggio, come accade in Europa, sono luoghi di incontro tra attori che si occupano della coltura del verde e dell’ambiente con livelli e approcci diversi. Nello stesso tempo diventano luoghi preferiti per lo svago e il relax connesso con la natura, come orti o fattorie didattiche. Le nostre attività fanno espressamente riferimento all’attività agricola, precisamente al settore florovivaistico, infatti l’evoluzione da azienda di produzione a centro specializzato nella fornitura di prodotti florovivaistici è frutto di modelli di sviluppo basati sul concetto di multifunzionalità in agricoltura.

I centri di giardinaggio rappresentano il terminale molto qualificato della filiera del florovivaismo, in quanto le loro elevate professionalità sono in grado di dialogare con l’utente finale con un rapporto privilegiato e di fiducia che si traduce in un significativo aumento del consume procapite di piante.

Il nostro ruolo diventa per tanto sempre più cruciale e strategico per lo sviluppo dell’intero settore florovivaistico e per quelle strategie volte a sostenere la cultura del verde e incentivare la manutenzione del verde in città.

Siamo convinti che quanto proposto nel DDL rappresenti una grande opportunità per tutta la filiera ed esprimiamo un parere fortemente favorevole.

AIGP:

Siamo una piccola e molto giovane associazione che vuole tutelare il giardiniere e la micro impresa. Il nostro obiettivo è tutelare la figura professionale del giardiniere, diverso dal manutentore del verde, insieme al paesaggio e i consumatori. Per tanto nel tavolo del vede noi entriamo in punta di piedi perché il settore florovivaistico ci vede come un anello di congiunzione tra la produzione agricola e la realizzazione del verde. Crediamo però che si dovrebbe parlare più che di settore florovivaistico di filiera del verde del paesaggio. Bisogna innanzitutto arrivare ad una legge del florovivaismo, quindi ben venga al più presto l’attuazione.

Ci pare interessante, tra le proposte, aggiungere all’articolo 1 una lettera F, sotto al comma 3, per valorizzare il vivaismo di collezioni.

Sono elencati al comma 4 una serie di figure professionali che non sono propriamente del settore agricolo perché i progettisti, i giardinieri e gli impiantisti sono figure distanti, pur lavorandoci insieme. Chiediamo quindi di organizzare, censire e creare un registro o un albo di queste imprese.

In giardinieri in Italia sono 30/40mila e c’è tanto sommerso ed è importante dirlo. Da qui l’importanza di creare un registro per avere una maggiore chiarezza e certificare la figura del giardiniere.