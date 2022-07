Cia, Florovivaismo e crisi, settore in attesa del ddl. INTERVENTI DI: Alberto, De Castro, Borsotto (Crea) e Fini

Si è da poco concluso l'evento “Florovivaismo tra post pandemia, prospettive di guerra e aumenti dei costi. I cambiamenti per il settore”, organizzato dall’Associazione Florovivaisti Italiani che si è tenuto a Roma presso l’Auditorium "Giuseppe Avolio" di Cia-Agricoltori Italiani. Il dibattito è stato introdotto con un riferimento alla situazione politica italiana: anche perchè avrebbe dovuto essere presente il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, insieme ad altri politici che hano ovviamente dato forfait per la crisi di governo. Una presenza che sarebbe stata importante, sopratutto l'interlocuzione governativa, anche per capire a che punto è il ddl sul settore florovivaistico che avrebbe dovuto essere discusso entro l'anno e di cui, almeno per ora, ovviamente non si saprà nulla. Proprio dalla situazione politica nazionale è partito l'intervento di apertura del presidente dei Florovivaisti Italiani Aldo Alberto: «I miei appunti sono stati rivoluzionati, come potete immaginare» ha esordito Alberto. «Con un governo in carica ed un ministro che avrebbe dovuto essere presente sarebbe stato più semplice quantomeno informarsi. Sono spiacevolmente sorpreso, come cittadino ed imprenditore» ha proseguito: «In una fase in cui avevamo le elezioni alle porte questo passaggio politico (la crisi di governo, ndr) faccio fatica a capirlo. Sarebbe stato più opportuno recuperare la situazione, visto tutto quello che c'è in ballo, a partire dai fondi comunitari. E parlo anche del ddl sul florovivaismo che avrebbe potuto essere chiuso entro la fine dell'anno, ed ora chissà. Speriamo in bene, per la categoria e per tutto il paese. La situazione è una tempesta perfetta, speriamo che dopo le elezioni si vada veloce. Anche perchè – ha proseguito Alberto – la situazione del settore florovivaistico non è buona: abbiamo perdite sulle vendite che hanno oscillato intorno al 25% in tutta la UE. Siamo in una fase di contrazione, dovuta all' aumento dei costi delle materie prime, dell'energia. Manca sopratutto un progetto complessivo per il settore. Prima della guerra il tema era il green deal, la presenza del verde nelle città per migliorare la qualità della vita e per far crescrere il settore. Ora non se ne parla nemmeno più, con l'arrivo della guerra. Sarebbe fondamentale invece per le aziende, per la progettazione».

La caotica situazione politica italiana, in seguito alla caduta del governo Draghi, è ovviamente centrale. Lo ha evidenziato nel suo intervento anche l'europarlamentare ed ex ministro Paolo De Castro: «Meno male che siamo quasi ad agosto: non dovremo incontrare a Bruxelles i colleghi parlamentari europei che non saranno teneri con noi. Stimavano molto Draghi ed averlo perso così, senza motivo, sarà per loro incomprensibile. Speriamo nello “stellone italiano”, nella buona sorte, perchè la situazione è davvero simile ad una tempesta perfetta: l'inflazione che continua a crescere, la guerra, una serie di normative europee complesse da gestire come ad esempio quella sui fitofarmaci. Viviamo un momento complicato, nel quale il florovivaista è colpito in vario modo, a partire dalla crisi energetica: anche se oggi abbiamo una buona notizia, con il gas russo che ha ripreso a fluire nel gasdotto North Stream. Chissà se il tetto sui costi energetici su cui stava lavorando Draghi sarà realizzato: sarebbe stato importante. Poi c'è la crisi alimentare, con il problema dei porti ucraini chiusi. Noi nel frattempo stiamo cercando di creare le condizioni per non far fermare i settori produttivi: la commissione agricoltura del Parlamento Europeo cerca di fare la sua parte, provando a semplificare anche alcuni aspetti burocratici. Alle sfide europee purtroppo si aggiunge ora quella nazionale. Speriamo solo che non si scateni una tempesta valutaria degli spread».

Tempesta perfetta anche legata all'aumento dei prezzi, che sta condizionando molto il settore. Lo ha ben evidenziato nel suo servizio Patrizia Borsotto, del Crea: «Il mio intervento si incentra sugli effetti che l'attuale crisi può avere a livello nazionale. Facciamo un passo indietro: cosa è accaduto negli ultimi anni al settore? Settore che, ricordiamo, ha un peso rilevante: vale il 6% della produzione agricola italiana. Nel 2020, in seguito alla pandemia» ha spiegato Borsotto «abbiamo avuto un crollo del valore della produzione. A livello europeo la perdita complessiva causata dal Covid è stata di circa 4 miliardi di euro per tutto il settore. L'anno scorso c'è stata una ripresa, quantificabile in un 5%, collegata all'aumento dei consumi e della richiesta del prodotto. Parallelamente sono aumentate anche le esportazioni, con una conseguente crescita della produzione. Esportazione che ha toccato il miliardo di euro: esportiamo anche verso i paesi protagonisti dell'attuale crisi, come la Russia e l'Ucraina. L'aumento dei costi energetici ha ovviamente creato dei problemi. Tra marzo ed aprile abbiamo fatto uno “studio di scenario” sulle aziende agricole, utilizzando i dati che abbiamo a disposizione provenienti da tutta l'Unione Europea raccolti negli anni. Selezionando gli ultimi 5 anni» ha aggiunto «abbiamo provato a fare una valutazione: nella prima fase abbiamo confrontato la media dei dati 2016/2020 con gli effetti indotti dall'aumento delle materie prime e dell'energia. Gli effetti, a livello dei costi correnti, parla chiaro: l'ortofioricoltura ha delle incidenze decisamente superiori alle medie. Una azienda su dieci rischia di non essere in grado di restare all'interno del ciclo produttivo. Questa è la conseguenza degli aumenti delle materie prime e dell'energia: aumento dei costi, diminuzione dei ricavi. Nel settore florovivaistico gli effetti sono particolarmente avvertiti, vista la particolarità delle tecniche e delle modalità di lavorazione del prodotto. A tutto questo si sta aggiungendo l'emergenza climatica. C'è poi il tema della logistica, questione annosa che andrebbe gestita. L'interruzione degli scambi commerciali con Russia ed Ucraina richiede comunque una ricollocazione del prodotto, con il rischio di far crollare i prezzi. C'è poi naturalmente la conseguente esigenza di trovare nuovi mercati di sbocco».

Situazione delicata, visto il “rimbalzo” tra gli effetti negativi del Covid e quelli della guerra: una situazione a cui certamente la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere non serviva. Il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, ha rappresentato chiaramente la gravità del momento nel suo intervento finale: «E' evidente che in maniera inaspettata ed inaccettabile ci troviamo di fronte ad una crisi di governo che pone molti quesiti riguardo il futuro. In autunno sarà anche peggio, perchè il potere di acquisto degli italiani diminuirà ulteriormente, e quindi i consumi. Tra elezioni ed insediamento saremo a Natale, sperando di riuscire ad approvare la legge di bilancio. Nel frattempo, ci sono “piccoli particolari” da gestire: il PNRR e una devastante crisi economica ed energetica. Ed il problema, come già specificato negli interventi, sarà anche l'assenza di interlocutori istituzionali, per mesi. Avevamo ad esempio un incontro con i parlamentari per martedì, ed uno con il ministro, che manterremo. Avevamo delle proposte, concrete e funzionali, che non potremo fare a nessuno. Non sarebbe potuta arrivare in un momento peggiore, questa crisi. C'è poi tutta la questione dell'energia, in particolare quella rinnovabile: ad esempio il problema della produzione e dell'autoconsumo dell'energia prodotta dalle aziende agricole con gli impianti fotovoltaici. E poi il tema degli agrofarmaci, che riguarda tutti i settori dell'agricoltura. La siccità, i cinghiali... Non possiamo continuare a bistrattare questo settore, come è stato fatto sopratutto ultimamente. Serve una svolta concreta, senza tante chiacchiere: la situazione è grave e drammatica. L'unica cosa da fare è provare a fare squadra e cominciare a pianificare e ragionare per il prossimo anno: quest'anno ormai è andato, inutile raccontarci cose diverse. E dunque giochiamo d'anticipo, per una volta. Non so chi ci governerà: chiunque sia, sarebbe opportuno che metta in campo azioni concrete ed efficaci, senza rimandare il problema a chi verrà dopo. Siamo un paese dalle grandi potenzialità che troppo spesso non vengono sfruttate. Il nostro settore è in difficoltà, che va sostenuto, che deve trovare nella transizione ecologica soluzioni nuove. Ora siamo in crisi, e bisogna scongiurare che vengano chiuse delle attività».