Florovivaismo: Gadda (IV) Da Camera giusto riconoscimento a settore rilevante made in italy

“L’approvazione a larga maggioranza della pdl in materia di florovivaismo dá riconoscimento ad un settore che rappresenta una quota molto rilevante del nostro prodotto interno lordo e che impiega oltre 120 mila addetti tra attività dirette e indotto, ed è espressione del nostro made in Italy all'estero. Ringrazio il collega Liuni, e tutta la commissione agricoltura per il lavoro positivo di questi mesi”, così la capogruppo di Italia Viva in commissione Agricoltura della Camera e relatrice della proposta di legge approvata in prima lettura alla Camera. “Si tratta di un settore molto colpito dalla pandemia in atto, che è intervenuta nel periodo di maggiore picco produttivo. A maggiore ragione, diventa fondamentale fornire regole certe, garantire continuità agli investimenti e dare concretezza ad un piano strategico nazionale che consenta al nostro florovivaismo di strutturarsi maggiormente. È uno dei comparti a maggiore densità di tecnologia, investimenti in innovazione, ricerca, e competenze professionali elevate”.

