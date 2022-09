Florovivaismo, il 21 settembre apre a Padova Flormart, fiera internazionale del settore. Le strategie tra crescita dell’export e crisi idrica ed energetica

Flormart, fiera internazionale del florovivaismo, si terrà a Padova, da mercoledì 21 a venerdì 23 settembre 2022. La storica fiera, punto di riferimento del settore, è giunta alla sua 71° edizione, con la prima edizione datata nel 1974. Sono attesi circa 300 espositori e migliaia di operatori, tra cui 200 buyer esteri. Questa edizione è organizzata, per la prima volta, da Fiere di Parma che mette a disposizione la sua expertise nel mondo fieristico e nella promozione internazionale. Il florovivaismo made in Italy rappresenta un’eccellenza italiana, apprezzata in tutto il mondo: l’export di piante, fiori e fronde vale 1 miliardo di euro, indirizzato in Paesi come Olanda, Germania e Francia, ma anche nei Paesi d’oltremare.

Il florovivaismo italiano esprime il 6% della intera produzione agricola nazionale, per un valore di 2,5 miliardi di euro, e vi operano 21.500 imprese: 14 mila producono fiori e piante in vaso e 7.500 piante per il vivaismo. La produzione italiana costituisce il 15% della intera produzione dell’Europa comunitaria.

Anche il florovivaismo è stato investito dalla tempesta perfetta della siccità e dell’aumento dei costi energetici. I vivaisti italiani negli ultimi mesi hanno dato fondo a tutte le riserve idriche, ricorrendo il più possibile a sistemi di microirrigazione, o realizzando piccoli invasi. Il caro energia ha colpito la coltivazione di piante e fiori con 1 azienda florovivaistica su 3 che è costretta a ridurre la produzione. Gli aumenti riguardano i costi di riscaldamento delle serre (altamente energivore), ma anche dei fertilizzanti, dei carburanti e via dicendo.

Su queste tematiche si soffermerà il dibattito strategico della filiera del florovivaismo a Flormart, già nel convegno di apertura del 21 settembre. Altri temi dei convegni saranno: l’innovazione tecnologica e varietale; la produzione di piante ornamentali e le nuove frontiere fitosanitarie; verde e paesaggio urbano per riqualificare le destinazioni turistiche; il verde per la qualità della vita nelle città: attuazione e prospettive del PNRR (si veda il programma provvisorio dei convegni allegato, oppure il sito web https://flormart.it/eventi/ ).