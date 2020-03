FLOROVIVAISMO SALVO. VIA LIBERA A PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIO MIPAAF, BELLANOVA: CHIARIMENTO NECESSARIO. SCONGIURATO IL MACERO

Il lavoro congiunto svolto in questi giorni dai nostri uffici con quelli del Ministero dello Sviluppo economico, e con il contributo importante delle Associazioni, mette in salvo un settore determinante per il nostro Paese, fondamentale per la nostra agricoltura. Le associazioni hanno temuto di dover mandare al macero tonnellate e tonnellate di merce. Non sarà così. Adesso possiamo concentrarci su come garantire al settore, anche nel prossimo Decreto legge, ulteriore tranquillità per imprese e lavoratori”.

