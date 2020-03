FLOROVIVAISTI ITALIANI: SERVE SUBITO LIQUIDITA

Inoltre -precisa e conclude Florovivaisti Italiani- alla disponibilità rapida di maggiore liquidità e a misure straordinarie Ue, vanno affiancate altre azioni urgenti e sostanziali, come aiuti di Stato mirati per il settore, un fondo per sovvenzioni dirette, modalità di accesso al credito dedicate e garanzie da parte dello Stato. Va estesa la cassa integrazione per i mesi di giugno e luglio (per l’anticipo lavorazioni nei vivai), tutele per i “coadiuvanti agricoli”, definizione della documentazione da raccogliere per la certificazione del mancato fatturato e per la distruzione delle produzioni.

