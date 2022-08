FMI: Prioritario garantire fornitura di energia adeguata per l’Italia. Sfide aggravate da siccità

Secondo il Fondo Monetario internazionale la crescita dovrebbe rallentare drasticamente e rimanere debole a causa della guerra in Ucraina, dell'inasprimento della politica monetaria, delle continue interruzioni della catena di approvvigionamento e dell'inflazione più elevata e persistente

L'economia italiana è rimbalzata vigorosamente dal calo della produzione correlato al COVID e ha evitato cicatrici economiche. L'occupazione e la partecipazione alla forza lavoro si sono completamente riprese, i prestiti in sofferenza delle banche hanno continuato a diminuire e le loro posizioni patrimoniali si sono rafforzate. Tuttavia, l'economia si trova ora ad affrontare nuove importanti sfide. La guerra in Ucraina e le interruzioni delle catene di approvvigionamento globali legate al COVID hanno spinto al rialzo i prezzi dell'energia e l'inflazione in modo più ampio e hanno intensificato la carenza di prodotti chiave, anche se la domanda globale sta rallentando. È quanto emerge dall’analisi del Fondo Monetario internazionale sull’Italia.

“Garantire un'adeguata fornitura di energia è una priorità – ha sottolineato il FMI -. Una grave siccità nella parte settentrionale del paese metterà ulteriormente sotto pressione i prezzi dei generi alimentari e aggraverà le sfide alla sicurezza energetica. I rendimenti del titolo di Stato italiano sono aumentati e gli spread si sono allargati sulla prospettiva di inasprimento delle politiche monetarie e incertezza politica in un contesto globale indebolito. Il rafforzamento del trend di crescita è essenziale per rafforzare le finanze pubbliche al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, climatici e di altro tipo, moderando al contempo l'elevato livello del debito pubblico”.

Per questi motivi, ha evidenziato il FMI “la crescita dovrebbe rallentare drasticamente e rimanere debole a causa della guerra in Ucraina, dell'inasprimento della politica monetaria, delle continue interruzioni della catena di approvvigionamento e dell'inflazione più elevata e persistente. Complessivamente, l'economia dovrebbe espandersi del 3% nel 2022, principalmente grazie a un forte riporto rispetto allo scorso anno, con un ulteriore rallentamento a circa ¾% nel 2023. L'inflazione media annua dovrebbe raggiungere il picco nel 2022 al 6¾% e moderarsi gradualmente da allora in poi. Negli anni successivi, con la moderazione dei prezzi dell'energia, si prevede una ripresa della crescita, rafforzata dalla spesa per investimenti pubblici nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (NRRP)”.

L'incertezza sulla previsione di base, avverte tuttavia il FMI “è elevata e i rischi al ribasso potrebbero influenzare materialmente le prospettive, complicando il compito di ridurre il debito pubblico. Un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia e/o un rapido inasprimento delle condizioni finanziarie potrebbero comprimere la crescita e pesare sugli sforzi di risanamento di bilancio. Le difficoltà a realizzare gli investimenti e le riforme del NRRP ridurrebbero il sostegno alla domanda, indebolirebbero i miglioramenti della produttività a lungo termine e ritarderebbero il finanziamento dell'UE. Un'inflazione elevata e sostenuta potrebbe erodere i recenti guadagni di competitività esterna. Una sospensione completa delle importazioni di energia russe nei prossimi mesi potrebbe ridurre significativamente la produzione quest'anno e il prossimo rispetto alla linea di base”.

In ogni caso i direttori esecutivi del Fondo Monetario Internazionale hanno elogiato l'efficace risposta politica alla pandemia delle autorità, che ha prodotto una ripresa solida e completa. “Tuttavia, le nuove grandi sfide provocate dagli elevati prezzi dell'energia legati all'invasione russa dell'Ucraina, nonché dall'inasprimento delle condizioni finanziarie, dalle interruzioni della catena di approvvigionamento globale e dall'incertezza politica hanno notevolmente offuscato le prospettive economiche. Insieme alla debole produttività di lunga data, questi fattori mettono in primo piano i rischi associati all'elevato debito pubblico italiano”.

I direttori hanno sottolineato “la necessità di miglioramenti continui e decisivi nei saldi di bilancio, a partire da quest'anno risparmiando parte della sovraperformance delle entrate. Hanno elogiato gli sforzi preventivi delle autorità per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e hanno raccomandato che la compensazione per l'aumento dei prezzi dell'energia sia temporanea e mirata e che i segnali di prezzo siano mantenuti – hanno proseguito i suggerimenti del Fmi -. La razionalizzazione della spesa corrente, l'ampliamento della base imponibile, il rafforzamento degli adempimenti fiscali e l'attuazione di riforme volte a favorire la crescita, tra cui la pubblica amministrazione, la giustizia civile e la concorrenza, sono necessari per raggiungere e mantenere un considerevole avanzo primario per mantenere il debito pubblico su un percorso decisamente discendente”.

Inoltre il Fmi ha “accolto con favore la resilienza del settore bancario allo shock pandemico, ma hanno suggerito cautela date le prospettive altamente incerte. Le banche dovrebbero prepararsi a gravi scenari al ribasso e la conservazione temporanea del capitale può essere giustificata in casi specifici, anche per far fronte al potenziale indebolimento della qualità degli attivi. Sarà importante un monitoraggio ravvicinato continuo, anche delle banche più piccole e più deboli. Sarebbe inoltre necessaria una ristrutturazione del debito più efficiente per aiutare le imprese a evitare difficoltà finanziarie”. I direttori hanno invece elogiato “i progressi nell'attuazione delle raccomandazioni FSAP e hanno incoraggiato a dare priorità alle restanti raccomandazioni chiave”.

Infine i direttori del Fmi “hanno accolto con favore l'impegno delle autorità nei confronti del loro piano nazionale per la ripresa e la resilienza e hanno elogiato la tempestiva attuazione degli obiettivi e delle tappe fondamentali di Next Generation EU. Hanno raccomandato continui progressi costanti per aumentare la produttività del lavoro, gli investimenti e la crescita potenziale, nonché accelerare la transizione verde. Un'esecuzione efficiente degli investimenti pubblici e un forte slancio delle riforme saranno essenziali per il successo. Migliorare la progettazione della tassa sulla CO2”.