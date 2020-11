Foggia, Operazione Decimabus, Bellanova: Lo Stato c’è grazie a Forze dell’ordine e magistratura

“Il mio più sentito grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo importante risultato. Sentinelle dello Stato a ricordare che non esistono zone franche e che lo Stato c’è. Sempre. Anche nella difficoltà di un periodo che rende ancora più fragili ed esposte imprese ed imprenditori, con quanto significa anche in termini di tenuta occupazionale e sociale per le comunità territoriali di riferimento. Per questo è importante tenere ben a mente che per estirpare il cancro mafioso le azioni repressive sono preziosissime e fondamentali ma hanno bisogno di un di più fondamentale che proviene dall’apporto di tutte le parti sane del tessuto sociale. E questo chiama in gioco qualità e capacità di tenuta delle classi dirigenti territoriali e delle comunità tutte cui è chiesto uno sforzo in più: fare argine alla infiltrazione criminale lavorando perché nessuno si senta abbandonato e per costruire risposte strutturali alle fragilità sociali ed economiche, a tutela dei principi fondanti la convivenza civile.

