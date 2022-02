Fondatore del Nutriscore, Hercberg appoggia petizione Motarjemi contro Nestlé: minaccia per salute pubblica e sistema sanitario, far dimettere presidente Cda

Il fondatore del Nutriscore Serge Hercberg invita su twitter a firmare la petizione lanciata dall'ex responsabile della sicurezza alimentare di Nestlé (2000-2010)

ed ex vicepresidente aggiunto, Nestlé Yasmine Motarjemi, PhD per "fermare l'impunità di Nestlé". "Un informatore la cui storia e la sua difficile contro Nestlé sono incredibili", scrive Hercberg aggiungendo: "da supportare assolutamente".

Proprio Nestlé che è una delle multinazionali che amano il Nutriscore:

"Il nostro sostegno al Nutri-Score riflette il nostro impegno per una buona nutrizione e per scelte informate. Le persone sono sempre più desiderose di sapere cosa c'è nel loro cibo e nelle loro bevande. Vogliamo fornire loro informazioni nutrizionali chiare. Le prove scientifiche e il sostegno dei consumatori dimostrano che Nutri-Score è una soluzione che funziona nell'Europa continentale", scrive sul sito ufficiale Nestlé Marco Settembri, CEO di Nestlé per la zona Europa.

Ma ora Yasmine Motarjemi, prima membro Oms, e dal 2000 Corporate Food Safety Manager e Assistant Vice-President responsabile della sicurezza alimentare presso la sede centrale di Nestlé a Vevey, torna ad accusare la multinazionale svizzera del food di "pratiche di salute pubblica non etiche e pericolose" e lancia una petizione.

Nel 2003, a seguito di una denuncia dei genitori, ritirò - si legge sul Wikipedia - dal mercato i biscotti per bambini prodotti dalla multinazionale. Dal 2006 in poi, ha chiesto un audit sulla tossicità dei prodotti per bambini. Nel 2009, un incidente di intossicazione alimentare su larga scala ha colpito 300.000 bambini in Cina, 13 dei quali sono morti. Il direttore dei prodotti incriminati è stato promosso ed è diventato il suo manager. Le ha tolto le sue cariche. Nel 2010, è stata licenziata. Nel marzo 2011, ha presentato una denuncia contro Nestlé presso il tribunale del cantone di Vaud per molestie morali e psicologiche. Con una sentenza del 7 gennaio 2020, la corte d'appello civile ha riconosciuto i motivi di molestia e che era stata intimidita in modo "insidioso".

Nel 2019 ha ricevuto il premio GUE/NGL per i giornalisti, gli informatori e i difensori del diritto all'informazione ed è stata nominata per il Prix Courage 2020 dalla rivista svizzera Beobachter, un premio che onora e promuove personalità "che combattono senza paura e con dedizione per un'idea - per una Svizzera aperta, unita e giusta"

Qui di seguito quanto scrive Motarjemi:

"Signore e signori,

1. Con questa petizione, chiedo il vostro sostegno in un caso che riguarda la gestione della sicurezza alimentare di Nestlé, il rispetto dei diritti umani e il procedimento legale che ne è seguito.

2. Nel caso summenzionato, le pratiche di salute pubblica non etiche e pericolose e la gestione che ho sperimentato mi hanno portato a fare un rapporto interno come richiesto dalla mia posizione. Tuttavia, per questo, sono stato sottoposto a gravi rappresaglie. Di conseguenza, ho dovuto avviare una procedura legale lunga, costosa, complessa e consequenziale. In altre parole, vengo punito per aver fatto il mio lavoro e aver agito nell'interesse della salute pubblica.

3. La storia della mia battaglia per queste cause è raccontata nella mia lettera del 4 aprile 2017 al CEO di Nestlé, Marc-Ulf Schneider https://www.global-geneva.com/nestle-whistleblower-letter-to-company-ceo-ulf-mark-schneider/ così come nel mio discorso di accettazione del premio whistleblower al Parlamento europeo il 16 aprile 2019: https://www.youtube.com/watch?v=4eNiFamNNVY

4. Dopo 10 anni di battaglie legali, nel gennaio 2020, la Corte d'appello civile del Cantone di Vaud, in Svizzera, ha condannato Nestlé per aver violato la legge svizzera. Ha anche confermato che Nestlé non ha affrontato i miei allarmi interni, sollevati nella mia posizione di responsabile della sicurezza alimentare. Ma a tutt'oggi, Nestlé si rifiuta di riconoscere i suoi errori, di intraprendere azioni correttive e di risarcirmi.

5. Il processo legale è ancora in corso, forse per molti anni a venire. Anche se i membri della direzione della Nestlé sono responsabili di aver violato la legge e di aver rovinato la mia vita, oltre a mettere in pericolo la salute pubblica, non sono mai stati sanzionati o ritenuti responsabili delle loro malefatte. Il signor Paul Bulcke, come altri responsabili in questo caso, è ancora in carica. Attualmente è il presidente del consiglio di amministrazione di Nestlé.

6. Questa impunità mette in discussione il buon funzionamento del nostro sistema sanitario pubblico, il rispetto dei diritti umani e il sistema giudiziario. Inoltre, un'azienda che non è in grado di riconoscere i propri errori è probabile che li ripeta. Come tale, può continuare ad essere una minaccia per la salute pubblica e la società".

Questa petizione chiede alla direzione di Nestlé di:

a. esaminare i suoi fallimenti nella gestione della sicurezza dei prodotti e trarre le lezioni necessarie per una gestione responsabile,

b. riconoscere le sue colpe e risarcirmi delle mie spese e dei miei danni,

c. far dimettere il signor Paul Bulcke, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato responsabile in quel momento.

Con sinceri saluti,

Yasmine Motarjemi, PhD

Ex responsabile della sicurezza alimentare di Nestlé (2000-2010)

Ex vicepresidente aggiunto, Nestlé