Fondazioni, De Bonis: Anche in cultura vecchia storia di discriminazione a favore del Nord

"E anche sul fronte della cultura dobbiamo registrare la solita distinzione tra figli (del Nord) e figliastri (del Sud). Mi riferisco, nello specifico, alle fondazioni che hanno diritto ai contributi dello Stato. Nella lista dei centri che riceveranno queste risorse annuali, per il triennio 2021-2023, minore attenzione è data al Mezzogiorno, e nessuna alla Basilicata, le cui fondazioni non compaiono minimamente. Poiché il riequilibrio territoriale passa anche attraverso queste misure, non si capisce davvero il motivo di questa esclusione. Per questo ho presentato un'interrogazione ai Ministri Franceschini e Franco al fine di sapere perché alcune importanti istituzioni culturali del Mezzogiorno siano state escluse e quali iniziative si intende intraprendere per porre rimedio a questa esclusione. La Basilicata non può essere l'unica esclusa, per una questione di dignità oltre che di merito".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK