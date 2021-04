Fondi Ue per zootecnia, Wojciechowski: tutto da decidere, no a speculazioni su politiche sostenibili

Secondo il commissario Ue all'Agricoltura Janusz Wojciechowski "c'è una crescente speculazione sul fatto che la Commissione Ue abbia deciso di fermare i fondi di promozione per la carne". E dichiara in una nota: "come annunciato nella strategia farm to fork, la commissione rivedrà nel 2021 la politica di promozione dell'Ue per i prodotti agroalimentari per migliorare il suo contributo alla produzione e al consumo sostenibile e in linea con il passaggio a una dieta più sana. La revisione è in una fase iniziale e le conclusioni non possono essere fatte a questo punto. Per esempio, per il settore della carne, come evidenziato nella strategia farm to fork, la revisione dovrebbe concentrarsi su come l'UE può utilizzare il programma di promozione per sostenere metodi più sostenibili di produzione del bestiame".

