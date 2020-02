FONDO EUROPEO AGRICOLO, COMAGRI CAMERA. LE DICHIARAZIONI DI AGRINSIEME E COLDIRETTI

“La proposta in discussione è condivisibile esclusivamente nell’ipotesi in cui i regolamenti della riforma pac vengano approvati in tempo utile, perché è necessario consentire agli Stati membri un tempo adeguato di implementazione della riforma pac post 2020. Dunque è possibile accettare l’impostazione proposta dal regolamento, ipotizzando un estensione del periodo transitorio fino al 2022 solo qualora l’approvazione dei regolamenti della riforma pac post 2020 non si perfezioni oltre una certa tempistica”.

Così Agrinsieme in audizione in comagri camera, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti Ue per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti Ue per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021.

“Sotto il profilo finanziario, va poi notato che non c’è ancora condivisione sul quadro pluriennale finanziario, che prevede tra l’altro una contrazione delle risorse dedicate alla pac. Gli esiti del negoziato appaiono dunque incerti, ed in merito a questo Agrinsieme ribadisce l’assoluta necessità che il regolamento transitorio non permetta che gli agricoltori e le cooperative seguano, a fronte di meno risorse e meno fondi, le vigenti regole e i vigenti obiettivi” sottolinea Agrinsieme.

“Siamo fortemente contrari a qualsivoglia riduzione dei finanziamenti per l’agricoltura, considerato che il reddito degli agricoltori è già in media più basso a quello di altri settori.

Occorre perciò garantire quelle norme contenute all’interno del trattato sul funzionamento dell’Unione europeo” prosegue.

“Sull’articolo 1, riteniamo che la proroga debba essere immediatamente ammessa nel caso il soggetto richiedente abbia realmente esaurito i fondi, senza inserire ulteriori vincoli. Per gli Stati membri che invece decidono di non avvalersi di questa proroga riteniamo che dovrebbe essere concessa la possibilità di assegnare per gli anni 2022-2025 le risorse non utilizzate nel 2021.

Sull’articolo 4, riguardante le misure per lo sviluppo locale di tipo partecipativo, deve essere amplificata la partecipazione di tutti gli altri fondi.

Sull’articolo 6, il regolamento deve prevedere che si utilizzi lo stesso tasso di partecipazione previsto per l’attuale periodo di programmazione” evidenzia Agrinsieme.

Per Coldiretti “si ritiene necessario l’adozione di un periodo transitorio che proroghi l’attuale quadro giuridico di almeno due anni, per consentire l’adozione della nuova pac a partire dal primo gennaio 2023. Un adeguato periodo di transizione garantirebbe stabilità e certezza agli agricoltori che devono avere il tempo necessario per adeguarsi alle nuove regole. Il regolamento che stabilisce le disposizioni transitorie deve essere fondato su regole attuali con diritti all’aiuto in cui gli importi rimangono invariati rispetto al livello attuale per non creare sconvolgimenti nei programmi aziendali.

Si considera perciò inaccettabile qualsiasi taglio di risorse per la pac.

Inoltre la pac contribuisce con un importo che rappresenta il 50% della spesa complessiva per il clima e l’ambiente. Tale elemento è conferma della sostenibilità ambientale dell’agricoltura europea, il settore che darà il più elevato contributo agli obiettivi della strategia del new green deal.

La dotazione finanziaria per la riserva di crisi dovrà essere ricavata da risorse ripartite dal bilancio generale dell’Unione europea e non dalla dotazione finanziaria assegnata alla pac. A tale scopo dovrà essere istituita una nuova voce di spesa con la creazione di un fondo permanente finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea, da utilizzare in caso di crisi agricole” conclude Coldiretti.

