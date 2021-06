Fondo Feasr, Caputo: vince la responsabilità. Bene proposta ministro Patuanelli

Dunque per il 2021-2022 il Ministro Stefano Patuanelli, che ringrazio per la disponibilità che ha sempre dimostrato al confronto, ha garantito a ciascuna regione le dovute risorse. Il Consiglio dei Ministri si terrà nei prossimi giorni per l’adozione dei provvedimenti”, conclude l’assessore Nicola Caputo - Non resta che rimboccarci le maniche per definire i criteri di riparto delle risorse FEASR per il periodo 2023-2027. Mi sembra un grande risultato per la regione Campania ma pe tutte le Regioni. Tenacia, determinazione e senso di responsabilità hanno portato ad un risultato importante per l’agricoltura della Campania e del Sud e del Paese”.

